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проектная группа se(a)rch
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • DM_House, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch Вилла
    DM_House, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch Вилла
    DM_House, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch Вилла
    +3
    DM_House
    АРТ-КАЗАРМА, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch Гостиницы в скандинавском стиле Дерево Черный
    АРТ-КАЗАРМА, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch
    АРТ-КАЗАРМА, проектная группа se(a)rch проектная группа se(a)rch
    +5
    АРТ-КАЗАРМА

    Предоставляем полный комплекс проектных работ от стадии концепции до рабочей документации, авторский надзор за строительством. У нас установлены партнерские отношения со строительными фирмами. Для нас не существует неразрешимых задач! Море архитектуры - море идей! 

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • строительство
    Регионы обслуживания
    Москва и Мо
    Адрес
    Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, вход 2А, 3 этаж
    105120 Москва
    Россия
    +7-9067105756 www.instagram.com/se.a.rch
    Законное владение

    105120, Россия, Москва, Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2

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