Предоставляем полный комплекс проектных работ от стадии концепции до рабочей документации, авторский надзор за строительством. У нас установлены партнерские отношения со строительными фирмами. Для нас не существует неразрешимых задач! Море архитектуры - море идей!
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- строительство
- Регионы обслуживания
- Москва и Мо
- Адрес
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Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, вход 2А, 3 этаж
105120 Москва
Россия
+7-9067105756 www.instagram.com/se.a.rch
Законное владение
105120, Россия, Москва, Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2