Куда поставить стиральную машинку?

Ваша ванная комната может быть одной из самых необходимых комнат в вашем доме, но она определенно не должна быть самой обыденной или простой. Спланируйте свою ванную с прачечной правильно, и ваш дом поможет выполнять всю работу в…

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