Занимаюсь архитектурной 3д-визуализацией, 3д-визуализацией интерьеров, 3д-моделированием любой сложности, дизайном интерьеров, созданием анимации и 3д-панорам, проектированием, ремонтом интерьеров. Москва.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- 3д-визуализация интерьеров
- 3д-визуализация экстерьеров
- объектная 3д-визуализация
- 3д-моделирование
- создание анимации и 3д-панорам
- проектирование
- ремонт
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- Регионы обслуживания
- рф и весь мир
- Адрес
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Юбилейная, д.36, к.2, кв.103
141021 Мытищи
Россия
+7-9055573795 www.bulekov.com