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Ваш личный дизайнер Горбовец Мария
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Обложка, Ваш личный дизайнер Горбовец Мария Ваш личный дизайнер Горбовец Мария Гостиная в стиле модерн
    Обложка

    Благодаря своему многолетнему опыту, я быстро нахожу наилучшие варианты перепланировок и решения интерьера в целом. Общаюсь на одном языке с Заказчиком и быстро понимаю его желания, даже если Заказчик сам не совсем понимает, чего хочет.Благодаря моему большому опыту, я сотрудничаю с большим количеством разнообразных поставщиков товаров для ремонта. Выбираю только качественных и добросовестных поставщиков, которые готовы давать мне, а соответственно, и Вам скидки.Всегда использую современные материалы. Хорошо знаю рынок строительных материалов, мебели, светильников и т.д. Регулярно посещаю интерьерные выставки и развиваюсь в этом направлении.Я предоставляю такую услугу как авторский надзор. Возьму на себя все Ваши головные боли, связанные с ремонтом и стройкой. Буду приезжать на объект и контролировать качество выполнения работ и соответствия дизайн-проекту. Выезды в магазины для выбора и заказа отделочных материалов, мебели, светильников и аксессуаров. Контроль доставки, качества и количества, доставляемых материалов.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9161891491 xn----7sbbppdcktsz5p.com
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