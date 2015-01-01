Как сделать небольшой шкаф из гипсокартона самому?

Многие люди в своей жизни хоть раз встречались с вопросом нехватки мебели в доме. Не у всех есть возможность пойти в магазин и заказать себе новый шкаф. А те, кто материально может себе это позволить, могли бы сэкономить приличную…

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