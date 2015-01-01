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BIARTI – создаем минималистский дизайн интерьеров
Дизайнеры Челябинск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Красочный минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Красочный минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Красочный минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Гостиная в стиле минимализм Белый
    +7
    Красочный минимализм
    Японский минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Гостиная в стиле минимализм
    Японский минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Балкон и терраса в стиле минимализм
    Японский минимализм, BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров BIARTI - создаем минималистский дизайн интерьеров Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Японский минимализм

    Создаем минималистский дизайн интерьеров расширяющий пространство

    Услуги
    • Основные услуги: – Дизайн-проектирование – разработка минималистской стилистики интерьера – Комплектация – подбор мебели и материалов для дизайн-проекта
    • их заказ и прием на Объекте – Авторский надзор – контроль соответствия ремонтных работ дизайн-проекту. Дополнительные услуги: – Эскизное проектирование домов и коттеджей в стиле минимализм
    Регионы обслуживания
    • Московская обл.
    • Челябинская обл
    • Свердловская
    • Урал
    • Центральный Федеральный округ
    Награды компании
    • 1-ое, 3-е места в конкурсе Дизайн в квадрате г.Челябинск, публикация в ведущем Российском журнале по ремонту и обустройству
    • Идеи Вашего Дома июль, сентябрь 2015
    Адрес
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9049770707 biarti.ru
    Законное владение

    ИП Кашутина Анна Геннадьевна, г.Челябинск, ул.Брат.Кашириных, 105-484;

    ИП Грищенко Наталья Николаевна

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