Создаем минималистский дизайн интерьеров расширяющий пространство
- Услуги
- Основные услуги: – Дизайн-проектирование – разработка минималистской стилистики интерьера – Комплектация – подбор мебели и материалов для дизайн-проекта
- их заказ и прием на Объекте – Авторский надзор – контроль соответствия ремонтных работ дизайн-проекту. Дополнительные услуги: – Эскизное проектирование домов и коттеджей в стиле минимализм
- Регионы обслуживания
- Московская обл.
- Челябинская обл
- Свердловская
- Урал
- Центральный Федеральный округ
- Награды компании
- 1-ое, 3-е места в конкурсе
Дизайн в квадратег.Челябинск, публикация в ведущем Российском журнале по ремонту и обустройству
Идеи Вашего Домаиюль, сентябрь 2015
- 1-ое, 3-е места в конкурсе
- Адрес
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454000 Челябинск
Россия
+7-9049770707 biarti.ru
Законное владение
ИП Кашутина Анна Геннадьевна, г.Челябинск, ул.Брат.Кашириных, 105-484;
ИП Грищенко Наталья Николаевна