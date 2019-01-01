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Гардеробная комната – это приятное дополнение к общему дизайну квартиры. В апартаментах нового типа сегодня часто предусматривается пространство для гардеробной – большое или маленькое. Всё зависит от планировки квартиры и метража.
В нашей новой Книге Идей вы найдете самые интересные и модные идеи и планировки для оформления квартиры-студии и различных помещений студийной планировки. В основном здесь представлены малогабаритные проекты, но есть и большие по…
В дизайне интерьера маленькой ванной комнаты и санузла очень важно представить, как он будет выглядеть на фото, перед тем, как принимать окончательное решение. Будь то раскладка плитки, цвет мебели, формат душевой кабины или ванно…