Компания «Valeria
Bylgakova & Design group» известна своим особым стилем, сочетанием самых неожиданных цветов и фактур с мебелью разных эпох и стилистических направлений.
Область деятельности компании простирается от проектирования жилых и общественных интерьеров, до дизайна мебели и ландшафтного дизайна.
- Услуги
- Дизайн интерьера частного и общественного
- декорирование
- создание фирменного стиля
- полигрвфия
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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141400 Москва
Россия
+7-9050464440 vb-dg.com