Компания «Valeria

Bylgakova & Design group» известна своим особым стилем, сочетанием самых неожиданных цветов и фактур с мебелью разных эпох и стилистических направлений.

Область деятельности компании простирается от проектирования жилых и общественных интерьеров, до дизайна мебели и ландшафтного дизайна.