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Valeria Bylgakova&amp;Design group
Дизайнеры Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Кухня Марлен, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group КухняКухонная мебель Изделия из древесины Белый
    Кухня Марлен, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group КухняКухонная мебель Изделия из древесины Белый
    Кухня Марлен
    Голливу, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Гостиные в эклектичном стиле Черный
    Голливу, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Спальня в эклектичном стиле Коричневый
    Голливу, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Спальня в эклектичном стиле
    +8
    Голливу
    Квартира текстильщики, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Ванная комната в эклектичном стиле Камень Белый
    Квартира текстильщики, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Спальня в эклектичном стиле Желтый
    Квартира текстильщики, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Спальня в эклектичном стиле Синий
    +10
    Квартира текстильщики
    Обложка, Valeria Bylgakova&Design group Valeria Bylgakova&Design group Спальня в классическом стиле
    Обложка

    Компания «Valeria

    Bylgakova & Design group» известна своим особым  стилем, сочетанием самых неожиданных цветов и фактур с мебелью разных эпох и стилистических направлений.

    Область деятельности компании простирается от проектирования жилых и общественных интерьеров, до дизайна  мебели и ландшафтного  дизайна.

    Услуги
    • Дизайн интерьера частного и общественного
    • декорирование
    • создание фирменного стиля
    • полигрвфия
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    141400 Москва
    Россия
    +7-9050464440 vb-dg.com
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