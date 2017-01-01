Intrante Design Studio – это принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна мебели и дизайна интерьеров. Студия дизайна предлагает проектирование и практическую реализацию дизайна интерьеров квартир, частных домов и коттеджей, а так же ресторанов, магазинов, офисов и других общественных и коммерческих помещений. Одно из главных наших преимуществ– это разработка и ведение проекта от идеи до реализации «под ключ». Мы не ограничиваемся разработкой дизайн-проекта и авторским надзором, мы предлагаем все интерьерные решения в комплексном подходе:

-дизайн-проект «под ключ»дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей)

-дизайн общественных помещений: развлекательных центров, магазинов, баров, ресторанов, кафе, саун, помещений под офис и т.д.

-управление проектом/авторский надзор полную комплектацию проекта (стройматериалы, сантехника, осветительные приборы, мебель, текстиль и элементы декора)

-поставка товара из Европы

-изготовление мебели по эскизам доставка, монтаж и установка мебели и техники декорирование обьекта