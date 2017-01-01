Intrante Design Studio – это принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна мебели и дизайна интерьеров. Студия дизайна предлагает проектирование и практическую реализацию дизайна интерьеров квартир, частных домов и коттеджей, а так же ресторанов, магазинов, офисов и других общественных и коммерческих помещений. Одно из главных наших преимуществ– это разработка и ведение проекта от идеи до реализации «под ключ». Мы не ограничиваемся разработкой дизайн-проекта и авторским надзором, мы предлагаем все интерьерные решения в комплексном подходе:
-дизайн-проект «под ключ»дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей)
-дизайн общественных помещений: развлекательных центров, магазинов, баров, ресторанов, кафе, саун, помещений под офис и т.д.
-управление проектом/авторский надзор полную комплектацию проекта (стройматериалы, сантехника, осветительные приборы, мебель, текстиль и элементы декора)
-поставка товара из Европы
-изготовление мебели по эскизам доставка, монтаж и установка мебели и техники декорирование обьекта
- Услуги
- дизайн-проект «под ключ» дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир
- загородных домов
- коттеджей). дизайн общественных помещений: развлекательных центров
- магазинов
- баров
- ресторанов
- кафе
- саун
- помещений под офис и т.д. управление проектом/авторский надзор полную комплектацию проекта (стройматериалы
- сантехника
- осветительные приборы
- мебель
- текстиль и элементы декора) поставка товара из Европы изготовление мебели по эскизам доставка
- монтаж и установка мебели и техники декорирование обьекта
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- Регионы обслуживания
- Eвропа Россия Азия Latvija
- Награды компании
- LDS-Лучший дизайн интерьера в частном секторе 2017
- Премия лучшего дизайна ванных 2017 года от AXOR (www.axor-design.com)
- Адрес
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Terbatas 93/95-51, Riga Latvia
LV-1001 Riga
Латвия
+371-22008157 www.intrante.com/projekti