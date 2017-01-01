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INTRANTE
Дизайнеры интерьера Riga
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Проекты

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    • Спальная комната (апартаменты в Риге), INTRANTE INTRANTE Спальная комната Кровати и изголовья Зеленый
    Спальная комната (апартаменты в Риге)
    Hotel , INTRANTE INTRANTE Конференц-центры в эклектичном стиле
    Hotel

    Intrante Design Studio – это принципиально новый уровень услуг по разработке дизайна мебели и дизайна интерьеров.  Студия дизайна предлагает проектирование и практическую реализацию дизайна интерьеров квартир, частных домов и коттеджей,  а так же ресторанов, магазинов, офисов и других общественных и коммерческих помещений. Одно из главных  наших преимуществ– это разработка и ведение проекта от идеи до реализации «под ключ». Мы не ограничиваемся разработкой дизайн-проекта и авторским надзором, мы предлагаем все интерьерные решения в комплексном подходе:

    -дизайн-проект «под ключ»дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, загородных домов, коттеджей)

    -дизайн общественных помещений: развлекательных центров, магазинов, баров, ресторанов, кафе, саун, помещений под офис и т.д.

    -управление проектом/авторский надзор полную комплектацию проекта (стройматериалы, сантехника, осветительные приборы, мебель, текстиль и элементы декора)

    -поставка товара из Европы 

    -изготовление мебели по эскизам доставка, монтаж  и установка мебели и техники декорирование обьекта

    Услуги
    • дизайн-проект «под ключ» дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир
    • загородных домов
    • коттеджей). дизайн общественных помещений: развлекательных центров
    • магазинов
    • баров
    • ресторанов
    • кафе
    • саун
    • помещений под офис и т.д. управление проектом/авторский надзор полную комплектацию проекта (стройматериалы
    • сантехника
    • осветительные приборы
    • мебель
    • текстиль и элементы декора) поставка товара из Европы изготовление мебели по эскизам доставка
    • монтаж и установка мебели и техники декорирование обьекта
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    Регионы обслуживания
    Eвропа Россия Азия Latvija
    Награды компании
    • LDS-Лучший дизайн интерьера в частном секторе 2017
    • Премия лучшего дизайна ванных 2017 года от AXOR (www.axor-design.com)
    Адрес
    Terbatas 93/95-51, Riga Latvia
    LV-1001 Riga
    Латвия
    +371-22008157 www.intrante.com/projekti
    Законное владение

    адрес в Риге

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