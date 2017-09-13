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Design Studio Details
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК на Балтийской, Design Studio Details Design Studio Details Кухни в эклектичном стиле
    ЖК на Балтийской, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК на Балтийской, Design Studio Details Design Studio Details Кухни в эклектичном стиле
    +9
    ЖК на Балтийской
    Детские в проекте московской квартиры, Design Studio Details Design Studio Details Детские комната в эклектичном стиле
    Детские в проекте московской квартиры, Design Studio Details Design Studio Details Детские комната в эклектичном стиле
    Детские в проекте московской квартиры, Design Studio Details Design Studio Details Детские комната в эклектичном стиле
    +5
    Детские в проекте московской квартиры
    ЖК на Державина, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК на Державина, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК на Державина, Design Studio Details Design Studio Details Кухни в эклектичном стиле
    +5
    ЖК на Державина
    Коттедж в Москве , Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
    Коттедж в Москве , Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
    Коттедж в Москве , Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Коттедж в Москве
    Коттедж в Нижнем Новгороде, Design Studio Details Design Studio Details Гардеробная в классическом стиле
    Коттедж в Нижнем Новгороде, Design Studio Details Design Studio Details Спальня в классическом стиле
    Коттедж в Нижнем Новгороде, Design Studio Details Design Studio Details Спальня в классическом стиле
    +13
    Коттедж в Нижнем Новгороде
    Квартира на Удельной , Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
    Квартира на Удельной , Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
    Квартира на Удельной , Design Studio Details Design Studio Details Спальня в эклектичном стиле
    +10
    Квартира на Удельной
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    Дизайн-студия «Детали» создает эксклюзивные интерьеры на основе гармонии, комфорта и простоты. Мы разрабатываем интересные дизайн-проекты и планировочные решения, которые позволяют максимально раскрыть все возможности Вашего пространства. Любой интерьер для нас – это картина мира отдельного человека, и при создании дизайна мы ориентируемся на характер клиента, на стиль и уровень его жизни.

    Услуги
    Дизайн интерьера жилых и общественных помещений. Декорирование.
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • г. Санкт-Петербург
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    630096 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9137748773 studio-details.ru

    Отзыв

    rfjfgjhgj ghjghjghj rfjfgjhgj ghjghjghj
    Mrs Elena Lagutkina does good detailed job, i am very happy that she did the project for me, i would love to meet her again and work too. ;-)
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2015
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