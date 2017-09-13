Дизайн-студия «Детали» создает эксклюзивные интерьеры на основе гармонии, комфорта и простоты. Мы разрабатываем интересные дизайн-проекты и планировочные решения, которые позволяют максимально раскрыть все возможности Вашего пространства. Любой интерьер для нас – это картина мира отдельного человека, и при создании дизайна мы ориентируемся на характер клиента, на стиль и уровень его жизни.
- Услуги
- Дизайн интерьера жилых и общественных помещений. Декорирование.
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- г. Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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630096 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9137748773 studio-details.ru