Дизайн-студия «Детали» создает эксклюзивные интерьеры на основе гармонии, комфорта и простоты. Мы разрабатываем интересные дизайн-проекты и планировочные решения, которые позволяют максимально раскрыть все возможности Вашего пространства. Любой интерьер для нас – это картина мира отдельного человека, и при создании дизайна мы ориентируемся на характер клиента, на стиль и уровень его жизни.