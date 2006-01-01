«Мы Это Что-то»
Мы умеем делать: из однокомнатной квартиры трехкомнатную, из квадратного круглое, из старого новое и наоборот, из подвала крышу, из ангара джунгли, из детского взрослое, из деревенского элитное, из необитаемого жилое, из штукатурки дерево, из фарфора капусту, из собаки космонавта, из дефекта эффект! А еще у нас есть чай, кофе и печеньки :) Приходите
- Услуги
- дизайн интерьеров жилых и нежилых помещений
- 3-Д визуализация
- изготовление предметов декора
- декоративная штукатурка
- фотопечать на обоях
- декорирование стен и витрин
- изготовление дизайнерской мебели
- пошив штор
- аренда элементов декора.
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- Регионы обслуживания
- Краснодар и Краснодарский край.
- Адрес
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ул. Молодежная 25
350018 Краснодар
Россия
+7-9094475270 www.xn--80aqxaj0eq.xn--p1ai
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г.Краснодар, ул. Молодежная 25, КСК