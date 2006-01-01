«Мы Это Что-то»

Мы умеем делать: из однокомнатной квартиры трехкомнатную, из квадратного круглое, из старого новое и наоборот, из подвала крышу, из ангара джунгли, из детского взрослое, из деревенского элитное, из необитаемого жилое, из штукатурки дерево, из фарфора капусту, из собаки космонавта, из дефекта эффект! А еще у нас есть чай, кофе и печеньки :) Приходите