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АртЭрия
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Отель & хостел "Современник" СПБ, АртЭрия АртЭрия Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Отель & хостел "Современник" СПБ, АртЭрия АртЭрия Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Отель & хостел "Современник" СПБ, АртЭрия АртЭрия Медиа комнаты в эклектичном стиле
    +25
    Отель & хостел "Современник" СПБ
    Берлога Олеси, АртЭрия АртЭрия Гостиная в рустикальном стиле
    Берлога Олеси, АртЭрия АртЭрия Гостиная в рустикальном стиле
    Берлога Олеси, АртЭрия АртЭрия Гостиная в рустикальном стиле
    +9
    Берлога Олеси
    СК Грецкий Орех, АртЭрия АртЭрия Конференц-центры в стиле лофт
    СК Грецкий Орех, АртЭрия АртЭрия Конференц-центры в стиле лофт
    СК Грецкий Орех, АртЭрия АртЭрия Конференц-центры в стиле лофт
    +6
    СК Грецкий Орех
    Смелый лофт для Надежды, АртЭрия АртЭрия Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    Смелый лофт для Надежды, АртЭрия АртЭрия Спальня в стиле лофт Серый
    Смелый лофт для Надежды, АртЭрия АртЭрия Спальня в стиле лофт
    +8
    Смелый лофт для Надежды

    «Мы Это Что-то»

    Мы умеем делать: из однокомнатной квартиры трехкомнатную, из квадратного круглое, из старого новое и наоборот, из подвала крышу, из ангара джунгли, из детского взрослое, из деревенского элитное, из необитаемого жилое, из штукатурки дерево, из фарфора капусту, из собаки космонавта, из дефекта эффект! А еще у нас есть чай, кофе и печеньки :) Приходите

    Услуги
    • дизайн интерьеров жилых и нежилых помещений
    • 3-Д визуализация
    • изготовление предметов декора
    • декоративная штукатурка
    • фотопечать на обоях
    • декорирование стен и витрин
    • изготовление дизайнерской мебели
    • пошив штор
    • аренда элементов декора.
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Краснодар и Краснодарский край.
    Адрес
    ул. Молодежная 25
    350018 Краснодар
    Россия
    +7-9094475270 www.xn--80aqxaj0eq.xn--p1ai
    Законное владение

    г.Краснодар, ул. Молодежная 25, КСК

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