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Студия дизайна <q>Линия интерьера</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 44Проекты (44) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн библиотеки с камином в классическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дизайн библиотеки с камином в классическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дизайн библиотеки с камином в классическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Рабочий кабинет в классическом стиле
    +2
    Дизайн библиотеки с камином в классическом стиле
    Интерьеры ванной комнаты и душевой в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Ванная комната в эклектичном стиле
    Интерьеры ванной комнаты и душевой в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Ванная комната в эклектичном стиле
    Интерьеры ванной комнаты и душевой в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Ванная комната в эклектичном стиле
    +6
    Интерьеры ванной комнаты и душевой в современной квартире
    Дизайн спальни в неоклассическом стиле , Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн спальни в неоклассическом стиле , Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн спальни в неоклассическом стиле , Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в эклектичном стиле
    Дизайн спальни в неоклассическом стиле
    Интерьер кухни в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Кухни в эклектичном стиле
    Интерьер кухни в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Кухни в эклектичном стиле
    Интерьер кухни в современной квартире, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Кухни в эклектичном стиле
    Интерьер кухни в современной квартире
    Дизайн классической спальни в бежевых тонах, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в классическом стиле
    Дизайн классической спальни в бежевых тонах, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в классическом стиле
    Дизайн классической спальни в бежевых тонах, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Спальня в классическом стиле
    +2
    Дизайн классической спальни в бежевых тонах
    Дизайн прихожей и коридора в неоклассическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Лестницы
    Дизайн прихожей и коридора в неоклассическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн прихожей и коридора в неоклассическом стиле, Студия дизайна "Линия интерьера" Студия дизайна 'Линия интерьера' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн прихожей и коридора в неоклассическом стиле
    Показать все 44 проекты

    Основная задача студии «Линия интерьера» - создание в творческом союзе с Вами индивидуального интерьера, который наиболее полно отражал бы в себе все Ваши представления о комфорте и красоте.Для нашего небольшого, но профессионального коллектива на первом месте стоит не количество, а качество оказываемых услуг. Мы искренне дорожим Вашим выбором, и делаем всё для того, чтобы Вы остались довольны результатом проделанной работы.

    Если у Вас возникнут вопросы, мы с готовностью проведём ознакомительную встречу и ответим на любые, интересующие Вас темы в сфере дизайна интерьера. Ознакомившись с нашим портфолио, Вы сможете убедиться в том, что независимо от площади и стилистики проектируемых помещений, мы профессионально решаем поставленные задачи. При работе над интерьером квартиры в современном минимализме или загородного дома в классическом стиле соблюдаются единые нормы тщательного и качественного подхода для воплощения в жизнь Вашего индивидуального дизайн-проекта.

    Услуги
    Все виды услуг по теме Дизайн интерьера; от разовых консультаций до создания дизайн-проекта (в любом составе)
    Регионы обслуживания
    Москва Московская область Санкт- Петербург
    Адрес
    129281 Москва
    Россия
    +7-9104417748 www.line-interior.ru
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