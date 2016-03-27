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СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Малогабаритная квартира ЖК "Ласточкино гнездо", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Стены и пол в стиле минимализм
    Малогабаритная квартира ЖК "Ласточкино гнездо", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Стены и пол в стиле минимализм
    Малогабаритная квартира ЖК "Ласточкино гнездо", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Спальня в стиле минимализм Серый
    +11
    Малогабаритная квартира ЖК "Ласточкино гнездо"
    Малогабаритная квартира в ЖК "Тойве", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм Серый
    Малогабаритная квартира в ЖК "Тойве", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Гостиная в стиле минимализм Серый
    Малогабаритная квартира в ЖК "Тойве", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм Серый
    +2
    Малогабаритная квартира в ЖК "Тойве"
    Малогабаритная квартира. ЖК "Авеню", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухни в эклектичном стиле Мрамор Бежевый
    Малогабаритная квартира. ЖК "Авеню", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Гостиные в эклектичном стиле Мрамор
    Малогабаритная квартира. ЖК "Авеню", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Гостиные в эклектичном стиле
    +1
    Малогабаритная квартира. ЖК "Авеню"
    Квартира-студия. Парнас, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Спальня в скандинавском стиле Серый
    Квартира-студия. Парнас, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в скандинавском стиле
    Квартира-студия. Парнас, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Спальня в скандинавском стиле
    +4
    Квартира-студия. Парнас
    Квартира в стиле Лофт в ЖК "Престиж", 26 линия В.О., СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Ванная в стиле лофт Керамика Серый
    Квартира в стиле Лофт в ЖК "Престиж", 26 линия В.О., СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Ванная в стиле лофт Керамика Серый
    Квартира в стиле Лофт в ЖК "Престиж", 26 линия В.О., СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Ванная в стиле лофт Керамика Серый
    +24
    Квартира в стиле Лофт в ЖК "Престиж", 26 линия В.О., СПб
    Городская квартира в ЖК "Парадный квартал", СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм
    Городская квартира в ЖК "Парадный квартал", СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм
    Городская квартира в ЖК "Парадный квартал", СПб, СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Гостиная в классическом стиле
    +32
    Городская квартира в ЖК "Парадный квартал", СПб
    Показать все 8 проекты

    Дизайн-проект интерьеров от создания концепции и визуализации до полной комплектации объекта предметами мебели, декором. Разработка рабочего проекта для выполнения строительных работ на объекте. Рекомендация строительных бригад. Авторский надзор. Возможность удаленной работы.

    Образование:

    Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна 

    Повышение квалификации в университете Politecnico di Milano “Horeca Design – Hotel Restaurant Cafè. Разработка, проектирование и дизайн интерьера инновационных заведений досуга”, Милан, Италия, 2013г.

    Опыт работы: более 10 лет

    Контакты:
    9112755904@mail.ru

    Моб: +7(911) 275-59-04  

    Услуги
    • Визуализация и дизайн интерьеров
    • Частных
    • Коммерческих
    • медицинских
    • Спа-центров
    • HoReCa.
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петеребург
    • Ленинградская область
    • Россия и мир
    • Санкт-Петербург
    Адрес
    Приморский пр.
    197374 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9112755904 www.agapova.design
    Законное владение

    Контакты:

    9112755904@mail.ru

    Моб: +7(911) 275-59-04

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