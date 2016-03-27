Дизайн-проект интерьеров от создания концепции и визуализации до полной комплектации объекта предметами мебели, декором. Разработка рабочего проекта для выполнения строительных работ на объекте. Рекомендация строительных бригад. Авторский надзор. Возможность удаленной работы.
Образование:
Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна
Повышение квалификации в университете Politecnico di Milano “Horeca Design – Hotel Restaurant Cafè. Разработка, проектирование и дизайн интерьера инновационных заведений досуга”, Милан, Италия, 2013г.
Опыт работы: более 10 лет
Контакты:
9112755904@mail.ru
Моб: +7(911) 275-59-04
- Услуги
- Визуализация и дизайн интерьеров
- Частных
- Коммерческих
- медицинских
- Спа-центров
- HoReCa.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петеребург
- Ленинградская область
- Россия и мир
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Приморский пр.
197374 Санкт-Петербург
Россия
+7-9112755904 www.agapova.design
Контакты:
9112755904@mail.ru
Моб: +7(911) 275-59-04