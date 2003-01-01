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Фабрика «Кухни Для Людей»
Производители кухонь Москва
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    • Компания "Кухни Для Людей" создана в 2003 году. Фирма занимается производством недорогих кухонь на заказ. Фабрика выпускает: кухонную гарнитуру из массива, пластика, МДФ, кухни Alvic и угловые кухни, а также аксессуары к ним. Продукция изготавливается по вашим индивидуальным параметрам. Специалист нашей компании выезжает к вам для замера и составления дизайн проекта. Размер кухонного гарнитура может быть любой, у нас нет ограничений. Более 400 цветов фасадов и столешниц, использование немецкой и российской фурнитуры, полная сборка, это лишь часть того что мы предлагаем своим клиентам. Бесплатная доставка гарнитуры по Москве и области, а также подъем до квартиры.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Дмитровское шоссе, дом 118, корпус 1
    127253 Москва
    Россия
    +7-4993404015 www.homprojekt.ru

    Отзыв

    Александра Николаева
    около 1 года назад
    Светлана Шапонева
    Обращались сюда по поводу кухни из массива дуба, на всё-провсё с момента выезда на дом замерщика и до сдачи готовой кухни ушло 29 дней. Долго? Честно говоря не знаю, но по опыту знакомых могу судить что это обычный, средний срок для таких работ. Конкретно в "Кухни для людей" пришлось обратиться потому, что очень мало фирм делают мебель с маленьким шагом, то есть у всех очень стандартизированные размеры и попасть ровно стенка в стенку не получается, а мы хотели именно так, чтобы без щелей. Здесь ребята взялись за такую работу и справились - не упираясь вплотную, но и без больших зазоров, так чтобы кухня встала ровно по длине комнаты. Качество исполнения очень хорошее, тут не придраться. Нам и всю технику подключили сразу, так что после ухода мастеров кухней уже можно было пользоваться. Хорошая фирма, честно сработали.
    около 5 лет назад
    Marina Shvets
    Нужна была недорогая нестандартная кухня по моим размерам (размещение в нише), обратилась в эту компанию и не пожалела. Работают без предоплаты, замерщик компетентный, подсказал несколько идей, помог определиться с цветом и свою основную работу сделал хорошо, кухня встала замечательно. Изготовление 10 рабочих дней, доставка и подъем на этаж вошли в стоимость кухни, мойку и смеситель дают возможность купить самим или предлагают выбрать на сайте партнеров, тогда их привозят сборщики (так было у меня). Сборщики приезжают через день - два после доставки, работают очень аккуратно и быстро. У меня была проблема, вместо 3 отдельных ящиков, которые предполагалось разместить лесенкой, на производстве сделали один большой (как 3 в линию), сборщики созвонились с менеджером, собрали все, кроме этих ящиков и через 3 рабочих дня приехали и установили ящики, выполненные согласно заказу. Мне понравилась организация работы у этой компании. Фасады и фурнитура у меня были заказаны эконом класса, что положительно сказалось на цене, но качество соответствующее, хотя вполне достойное для своей ценовой категории.
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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