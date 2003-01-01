Компания "Кухни Для Людей" создана в 2003 году. Фирма занимается производством недорогих кухонь на заказ. Фабрика выпускает: кухонную гарнитуру из массива, пластика, МДФ, кухни Alvic и угловые кухни, а также аксессуары к ним. Продукция изготавливается по вашим индивидуальным параметрам. Специалист нашей компании выезжает к вам для замера и составления дизайн проекта. Размер кухонного гарнитура может быть любой, у нас нет ограничений. Более 400 цветов фасадов и столешниц, использование немецкой и российской фурнитуры, полная сборка, это лишь часть того что мы предлагаем своим клиентам. Бесплатная доставка гарнитуры по Москве и области, а также подъем до квартиры.