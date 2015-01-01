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Дизайн-студя интерьера AMELIE™
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • От кутюр, Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Гостиная в классическом стиле
    От кутюр, Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Гостиная в классическом стиле
    От кутюр, Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Дизайн-студя интерьера AMELIE™ Гостиная в классическом стиле
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    От кутюр

    ДИЗАЙН-СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА «АМЕЛИ»Художественный руководитель Студии, Амелина Анна – член Союза дизайнеров Украины, магистр Львовской Национальной Академии Искусств, преподаватель дисциплины "Проектирование интерьеров" и дипломный руководитель. Все сотрудники компании имеют высшее профильное образование, опыт, а главное, талант. Наши специалисты с удовольствием принимают участие в различных конкурсах и с еще большим удовольствием получают дипломы победителей.

    Сегодня мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере дизайна интерьера: проектирование, авторский надзор, комплектация, ремонтные работы.

    г. Запорожье, Северное шоссе, 4. г. Киев, Голосеевский проспект, 30-б.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Ремонтно-строительные работы
    • комплектация
    • авторское сопровождение.
    Регионы обслуживания
    г. Киев и Запорожье
    Награды компании
    Диплом За лучший светодизайн на выставке KIFF 2015 (Киев)
    Адрес
    Голосеевский проспект, 30б
    03039 Киев
    Украина
    +380-999267917
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