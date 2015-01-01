ДИЗАЙН-СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА «АМЕЛИ»Художественный руководитель Студии, Амелина Анна – член Союза дизайнеров Украины, магистр Львовской Национальной Академии Искусств, преподаватель дисциплины "Проектирование интерьеров" и дипломный руководитель. Все сотрудники компании имеют высшее профильное образование, опыт, а главное, талант. Наши специалисты с удовольствием принимают участие в различных конкурсах и с еще большим удовольствием получают дипломы победителей.

Сегодня мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере дизайна интерьера: проектирование, авторский надзор, комплектация, ремонтные работы.

г. Запорожье, Северное шоссе, 4. г. Киев, Голосеевский проспект, 30-б.