ДИЗАЙН-СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА «АМЕЛИ»Художественный руководитель Студии, Амелина Анна – член Союза дизайнеров Украины, магистр Львовской Национальной Академии Искусств, преподаватель дисциплины "Проектирование интерьеров" и дипломный руководитель. Все сотрудники компании имеют высшее профильное образование, опыт, а главное, талант. Наши специалисты с удовольствием принимают участие в различных конкурсах и с еще большим удовольствием получают дипломы победителей.
Сегодня мы предоставляем полный комплекс услуг в сфере дизайна интерьера: проектирование, авторский надзор, комплектация, ремонтные работы.
г. Запорожье, Северное шоссе, 4. г. Киев, Голосеевский проспект, 30-б.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Ремонтно-строительные работы
- комплектация
- авторское сопровождение.
- Регионы обслуживания
- г. Киев и Запорожье
- Награды компании
- Диплом За лучший светодизайн на выставке KIFF 2015 (Киев)
- Адрес
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Голосеевский проспект, 30б
03039 Киев
Украина
+380-999267917