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Дизайн. Отдел Качества
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Новое видение классики, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Гостиная в классическом стиле
    Новое видение классики, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Гостиная в классическом стиле
    Новое видение классики, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Кухня в классическом стиле
    +60
    Новое видение классики
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Кухня в классическом стиле
    +12
    Классическая роскошь в палитре художника
    В объятиях Мира Природы, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Детские комната в эклектичном стиле
    В объятиях Мира Природы, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Спальня в эклектичном стиле
    В объятиях Мира Природы, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Ванная комната в эклектичном стиле
    +12
    В объятиях Мира Природы
    Комфортное пространство, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Комфортное пространство, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Ванная в классическом стиле
    Комфортное пространство, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Детская комнатa в классическом стиле
    +11
    Комфортное пространство
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Столовая комната в классическом стиле
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Спальня в классическом стиле
    Классическая роскошь в палитре художника, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Кухня в классическом стиле
    +14
    Классическая роскошь в палитре художника
    В ритме мегаполиса, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Детская комната в стиле лофт
    В ритме мегаполиса, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Детская комната в стиле лофт
    В ритме мегаполиса, Дизайн. Отдел Качества Дизайн. Отдел Качества Детская комната в стиле лофт
    +13
    В ритме мегаполиса
    Показать все 8 проекты

    Успешно работая в сфере дизайн проектирования, мы обеспечиваем наших Клиентов услугами, отвечающими их представлениям о комфорте и красоте. Делаем это в удобной форме и по доступным ценам. Создаем индивидуальные и типовые дизайн проекты. Дизайн-студия "Отдел Качества. Дизайн" – слаженная команда дизайнеров и архитекторов. В компании работают профессионалы с высшим профильным образованием. Наши архитекторы и дизайнеры в курсе современных тенденций дизайна интерьера.

    Архитектурное и художественное образование позволяет создавать действительно индивидуальный образ Вашей квартиры или частного дома. Заказывая дизайн, Вы будете приятно удивлены креативными решениями. Специалисты компании используют весь свой опыт, талант и профессионализм для Вашего комфорта и успеха.

    Услуги
    • Дизайн-проектирование
    • Создание дизайн-проектов
    • Дизайн квартир
    • Дизайн интерьера загородных домов
    • Дизайн офисов
    • Дизайн коммерческих и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    улица Александра Блока, дом 5
    190121 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127155571 OtdelKachestva.ru/menu/ok.design/zakaz-dizajna

    Отзыв

    Григорий Михайлов Григорий Михайлов
    Нами был заказан дизайн-проект нашей будущей квартиры по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 1 в компании "ОК Дизайн" группы компаний "Отдел Качества". Были очень приятно удивлены качеством и тщательностью проработки всех вопросов и моментов нашей будущей квартиры. Остались очень довольны!
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Январь 2012
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    Юлия Горохова Юлия Горохова
    В 2013 году нами был заказан дизайн-проект квартиры с последующим выполнением ремонтных работ. Проект выполняла дизайн-студия "ОК Дизайн". Мы непосредственно работали с дизайнером Ильей. Сразу хочу отметить, что работать с нашим объектом было не просто, так как фонд старый, придумать какие-то "изюминки" мог только профессионал. Дизайн-студия "ОК Дизайн" с нашей задачей успешно справилась. Во-первых, Илья умудрился "сломать" стереотип старой квартиры, к обстановке которой мы привыкли и не могли себе представить, что можно на столько кардинально и современно изменить помещения и максимально полезно использовать площадь. Во-вторых, хочу заметить, что у дизайнера великолепный вкус и чувство цвета. Он разбирается в стилях и, при общении с клиентом, выявляет именно то, что клиенту необходимо. Еще очень понравилась его оперативность и гибкость в работе. Хочу отметить важный момент. Компания "ОК Дизайн" не просто выполняет проект, а предоставляет авторское сопровождение на всех этапах ремонта: корректировка чертежей, помощь в выборе и подсчете нужного количества материалов. Мы очень довольны работой дизайн-студии и советуем обращаться в компанию "ОК Дизайн" группы компаний "Отдел Качества".
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2013
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    Ольга Химич Ольга Химич
    В компании "Отдел Качества" мною был заказан дизайн проект на 3-х комнатную квартиру. Эту работу выполнил дизайнер Илья очень качественно. В целом мне очень понравилась работа компании на всех стадиях: начиная от дизайнера и заканчивая ее руководителем. Понравился индивидуальный подход к клиенту, учитывались все мои замечания, и всегда шли навстречу в различных спорных вопросах, всегда находили компромисс.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2013
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    Показать все отзывы – 3
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