Создаем интерьеры в которых комфортно жить.
Дизайн интерьеров
*Квартир,загородных домов,коттеджей,других жилых помещений.
*Ресторанов,офисов,гостиниц,баров и др. общественных помещений.
*Комплектация объектов,декорирование и подбор материалов.
*Авторский надзор.
Ремонт и отделка помещений
*Квартир, домов,коттеджей,других жилых помещений "под ключ".
*Офисов,гостиниц,баров и других общественных помещений.
*Нанесение декоративной штукатурки и краски .
*Монтаж гипсовых 3д панелей.
*Качественные работы с использованием современных технологий.
- Услуги
- Разработаем дизайн-проект подберем мебель и отделочные материалы выполним строительные работы декорируем готовый интерьер.
- Регионы обслуживания
- Москва Санкт-Петербург
- Адрес
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Нижняя Сыромятническая 10
105120 Москва
Россия
+7-4956659336 house8home.ru