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HOUSE&amp;HOME
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Кухня в стиле минимализм
    Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Каширское шоссе 180м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Кухня в стиле минимализм
    +27
    Каширское шоссе 180м2
    Проект хостела Racing Paradise , HOUSE&HOME HOUSE&HOME Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект хостела Racing Paradise , HOUSE&HOME HOUSE&HOME Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект хостела Racing Paradise , HOUSE&HOME HOUSE&HOME Конференц-центры в эклектичном стиле
    +10
    Проект хостела Racing Paradise
    Киевское шоссе 500 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Киевское шоссе 500 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Киевское шоссе 500 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    +36
    Киевское шоссе 500 м2
    Варшавское шоссе 310 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Детская комнатa в стиле минимализм
    Варшавское шоссе 310 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Детская комнатa в стиле минимализм
    Варшавское шоссе 310 м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Детская комнатa в стиле минимализм
    +44
    Варшавское шоссе 310 м2
    Ильинское шоссе 97м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Ильинское шоссе 97м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Ильинское шоссе 97м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    +18
    Ильинское шоссе 97м2
    Дмитровское шоссе 70м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Дмитровское шоссе 70м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    Дмитровское шоссе 70м2, HOUSE&HOME HOUSE&HOME Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Дмитровское шоссе 70м2
    Показать все 17 проекты

    Создаем интерьеры в которых комфортно жить.

    Дизайн интерьеров  
    *Квартир,загородных домов,коттеджей,других жилых помещений.

    *Ресторанов,офисов,гостиниц,баров и др. общественных помещений.

    *Комплектация объектов,декорирование и подбор материалов. 

    *Авторский надзор.

    Ремонт и отделка помещений

    *Квартир, домов,коттеджей,других жилых помещений "под ключ". 

    *Офисов,гостиниц,баров и других общественных помещений. 

    *Нанесение декоративной штукатурки и краски . 

    *Монтаж гипсовых 3д панелей.

    *Качественные работы с использованием современных технологий.

    Услуги
    Разработаем дизайн-проект подберем мебель и отделочные материалы выполним строительные работы декорируем готовый интерьер.
    Регионы обслуживания
    Москва Санкт-Петербург
    Адрес
    Нижняя Сыромятническая 10
    105120 Москва
    Россия
    +7-4956659336 house8home.ru
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