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Желтый цвет – один из самых коварных. Он может добавить в интерьер солнца и тепла, а может слепить глаза при каждом посещении гостиной, спальни или кухни. Недаром именно желтый называют цветом сумасшествия, ведь реакция людей на н…
Тайна изумруда — это что-то средневековое, магическое, уникальное, страшное и даже
немного отталкивающее. Не все любят этот темный, богатый и насыщенный оттенок.
А все потому, что большинство интерьеров просто к нему не готово.