Изумрудный оттенок: величие и влечение

Тайна изумруда — это что-то средневековое, магическое, уникальное, страшное и даже немного отталкивающее. Не все любят этот темный, богатый и насыщенный оттенок. А все потому, что большинство интерьеров просто к нему не готово.

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