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Ольга Костюкова
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в английском стиле, Ольга Костюкова Ольга Костюкова Дома в классическом стиле Кирпичи Бежевый
    Дом в английском стиле, Ольга Костюкова Ольга Костюкова Ванная комнатаУнитазы Бежевый
    Дом в английском стиле, Ольга Костюкова Ольга Костюкова КухняКухонная мебель Дерево Бежевый
    Дом в английском стиле

    я архитектор и дизайнер интерьера с опытом работы более 18 лет. 

    Создаю архитектурные проекты и интерьерные дизайн-проекты общественных помещений, частных домов и квартир. Имею в портфолио 45 реализованных объектов.

    Образование: МАРХИ (Московский архитектурный институт).

    Крупнейшие проекты:

    • кинотеатры – "Горизонт", "Стрела", "Мечта";

    • рестораны – "Абажур", "Транзит" (в Гостином дворе), "Андерсон";

    • офисы компаний – "Русская чайная компания", Мегафон, Ингосстрах, банка «Веста»;

    • магазины и кафе – франшиза чайных магазинов "Чайбург", первое кафе   "Крошка-Картошка", концепции магазинов "Большая Евросеть" и "Русской чайной компании".

    Моё портфолио:

    1. Общественные помещения: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3yr29buYYbUWU9DSEZ3c3NuWVU

    2. Частные дома и квартиры: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3yr29buYYbUdU9Ib09vTDNfb1k

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    143442 Москва
    Россия
    +7-9032702433 www.olgakostyukova.ru
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