я архитектор и дизайнер интерьера с опытом работы более 18 лет.

Создаю архитектурные проекты и интерьерные дизайн-проекты общественных помещений, частных домов и квартир. Имею в портфолио 45 реализованных объектов.

Образование: МАРХИ (Московский архитектурный институт).

Крупнейшие проекты:

• кинотеатры – "Горизонт", "Стрела", "Мечта";

• рестораны – "Абажур", "Транзит" (в Гостином дворе), "Андерсон";

• офисы компаний – "Русская чайная компания", Мегафон, Ингосстрах, банка «Веста»;

• магазины и кафе – франшиза чайных магазинов "Чайбург", первое кафе "Крошка-Картошка", концепции магазинов "Большая Евросеть" и "Русской чайной компании".

Моё портфолио:

1. Общественные помещения: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3yr29buYYbUWU9DSEZ3c3NuWVU

2. Частные дома и квартиры: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3yr29buYYbUdU9Ib09vTDNfb1k