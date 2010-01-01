Мебельная студия Мебель Эдема - динамично развивающееся предприятие по изготовлению мебели и предметов интерьера для дома и офиса из древесины, металла и композитных материалов. Мы воплощаем любые дизайнерские решения в интерьере. Любая творческая мысль дизайнера станет реальностью с помощью наших мастеров и высокотехнологического оборудования. Если вы определись с выбором стиля изделия, функциональностью, материалом, наше предприятие гарантирует качество и сэкономленное время и деньги. Помимо мебели по индивидуальным размерам, мы изготавливаем двери, декоративные панели, лестницы.