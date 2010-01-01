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ООО <q>Мебель Эдема</q>
Столяры Красногорск
Обзор 4Проекты (4) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • Изготовление мебели по индивидуальным проектам мебельных гарнитуров декоративных решений лестниц разных форм дверей резьбы и точеных изделий или проектов "под ключ"

Проекты

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    • Двери и перегородки на заказ, ООО "Мебель Эдема" ООО 'Мебель Эдема' Окна и двериДвери
    Двери и перегородки на заказ
    Кухни на заказ, ООО "Мебель Эдема" ООО 'Мебель Эдема' КухняОсвещение МДФ
    Кухни на заказ
    Встроенные шкафы, ООО "Мебель Эдема" ООО 'Мебель Эдема' ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды МДФ Бежевый
    Встроенные шкафы
    Мебель для салона, ООО "Мебель Эдема" ООО 'Мебель Эдема' Офисные помещения и магазины МДФ Белый
    Мебель для салона

    Мебельная студия Мебель Эдема - динамично развивающееся предприятие по изготовлению мебели и предметов интерьера для дома и офиса из древесины, металла и композитных материалов. Мы воплощаем любые дизайнерские решения в интерьере. Любая творческая мысль дизайнера станет реальностью с помощью наших мастеров и высокотехнологического оборудования. Если вы определись с выбором стиля изделия, функциональностью, материалом, наше предприятие гарантирует качество и сэкономленное время и деньги. Помимо мебели по индивидуальным размерам, мы изготавливаем двери, декоративные панели, лестницы.

    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область Красногорск
    Адрес
    Нахабино, ул.Институтская, 1а
    143432 Красногорск
    Россия
    +7-9165041019 mebeledema.ru
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