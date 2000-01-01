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ARCHLINE ARCHITECTURE &amp; DESIGN
Архитекторы Москва (Moscow, Russia)
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дубровка, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Дубровка, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Кухня в классическом стиле
    Дубровка, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Гостиная в классическом стиле
    +2
    Дубровка
    Высокий берег жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Высокий берег жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Высокий берег жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Высокий берег жилой дом
    Частный жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Бассейн в классическом стиле
    Частный жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Медиа комната в классическом стиле
    Частный жилой дом, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле
    +6
    Частный жилой дом
    Коттеджный городок, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в стиле минимализм
    Коттеджный городок, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в стиле минимализм
    Коттеджный городок, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в стиле минимализм
    +3
    Коттеджный городок
    Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле
    Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле
    Коттеджные дома, ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN ARCHLINE ARCHITECTURE & DESIGN Дома в классическом стиле
    +1
    Коттеджные дома

    Архитектурно-проектное бюро ARCHLINE – это не совсем обычная компания, это коллектив единомышленников, каждый из которых является настоящим мастером своего дела! Наша основная специализация – проектирование и разработка дизайна для жилых и коммерческих помещений. За время существования компании, а это более 5 лет, мы выполнили свыше 100 проектов, которые приносят радость нашим клиентам.Чем мы будем вам полезны?Мы будем рады реализовать любые ваши идеи и фантазии, связанные с дизайном. Компания ARCHLINE не боится сложностей, поэтому мы создаем уникальные архитектурные проекты и дизайн для самых разных помещений: ресторанов, баров, офисов, торговых центров, SPA салонов, салонов красоты, медицинских клиник, загородных коттеджей, частных интерьеров от 150 до 1900кв.м. Помимо этого нам интересны и более глобальные проекты. Уже несколько лет мы активно занимаемся инвестиционными проектами и проектируем коттеджные поселки.Все работы проводятся «под ключ», это значит, что вам не нужно будет принимать непосредственное участие в создании интерьера вашей мечты, что значительно сэкономит ваше время.

    Услуги
    Проектирование и строительство
    Регионы обслуживания
    Москва.Охватываем территорию всей России. Москва (Moscow Russia)
    Адрес
    ул. Ленинская Слобода 23 к.16
    115280 Москва (Moscow, Russia)
    Россия
    +7-9255335543 line-arch.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, пом.XIV, ком.45

    Отзыв

    Ё Бар
    Ребята супер Так держать 💣💎🚀
    около 1 года назад
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