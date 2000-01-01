Архитектурно-проектное бюро ARCHLINE – это не совсем обычная компания, это коллектив единомышленников, каждый из которых является настоящим мастером своего дела! Наша основная специализация – проектирование и разработка дизайна для жилых и коммерческих помещений. За время существования компании, а это более 5 лет, мы выполнили свыше 100 проектов, которые приносят радость нашим клиентам.Чем мы будем вам полезны?Мы будем рады реализовать любые ваши идеи и фантазии, связанные с дизайном. Компания ARCHLINE не боится сложностей, поэтому мы создаем уникальные архитектурные проекты и дизайн для самых разных помещений: ресторанов, баров, офисов, торговых центров, SPA салонов, салонов красоты, медицинских клиник, загородных коттеджей, частных интерьеров от 150 до 1900кв.м. Помимо этого нам интересны и более глобальные проекты. Уже несколько лет мы активно занимаемся инвестиционными проектами и проектируем коттеджные поселки.Все работы проводятся «под ключ», это значит, что вам не нужно будет принимать непосредственное участие в создании интерьера вашей мечты, что значительно сэкономит ваше время.