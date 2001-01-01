Сделайте свой выбор с дизайн-студией «Образ»
Работаем с 2001 года (выполнено множество дизайн проектов помещений любых типов)
Сотни довольных клиентов
Высококвалифицированные дизайнеры (минимальный стаж работы каждого нашего дизайнера 10 лет)
Оптимальное соотношение Цена — Качество (отличная ценовая политика среди дизайн студий нашего уровня)
Наши услуги:
Дизайн. Строительство. Ремонт. Подбор материалов, мебели, освещения и т.д. Изготовление мебели, предметов интерьера, витражей на заказ.
У нас вы сможете получить услугу "под ключ"!
- Услуги
- Дизайн интерьера строительство ремонт
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород
- Адрес
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ул. Максима Горького, 115 / ул. Решетниковская, 4
603005 Нижний Новгород
Россия
+7-9307179553 obraznn.ru