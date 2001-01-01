Сделайте свой выбор с дизайн-студией «Образ»

Работаем с 2001 года (выполнено множество дизайн проектов помещений любых типов)

Сотни довольных клиентов

Высококвалифицированные дизайнеры (минимальный стаж работы каждого нашего дизайнера 10 лет)

Оптимальное соотношение Цена — Качество (отличная ценовая политика среди дизайн студий нашего уровня)

Наши услуги:

Дизайн. Строительство. Ремонт. Подбор материалов, мебели, освещения и т.д. Изготовление мебели, предметов интерьера, витражей на заказ.

У нас вы сможете получить услугу "под ключ"!