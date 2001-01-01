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Дизайн Студия <q>Образ</q>
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня + Столовая комната, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Столовая комната в эклектичном стиле Бежевый
    Кухня + Столовая комната, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Столовая комнатаСтулья и скамьи
    Кухня + Столовая комната, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Кухни в эклектичном стиле Многоцветный
    +5
    Кухня + Столовая комната
    Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальня в эклектичном стиле
    Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    Элегантная спальня в светлых тонах, Дизайн Студия "Образ" Дизайн Студия 'Образ' Спальная комната Кровати и изголовья Бежевый
    +3
    Элегантная спальня в светлых тонах

    Сделайте свой выбор с дизайн-студией «Образ»

    Работаем с 2001 года (выполнено множество дизайн проектов помещений любых типов)

    Сотни довольных клиентов

    Высококвалифицированные дизайнеры (минимальный стаж работы каждого нашего дизайнера 10 лет)

    Оптимальное соотношение Цена — Качество (отличная ценовая политика среди дизайн студий нашего уровня)

    Наши услуги:

    Дизайн. Строительство. Ремонт. Подбор материалов, мебели, освещения и т.д.  Изготовление мебели, предметов интерьера, витражей на заказ.

    У нас вы сможете получить услугу "под ключ"!

    Услуги
    Дизайн интерьера строительство ремонт
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    ул. Максима Горького, 115 / ул. Решетниковская, 4
    603005 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9307179553 obraznn.ru
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