Cтудия архитектуры и дизайна "Квадрат", создана Александром Шереметьевым в 2003 году в Москве. За это время спроектировано и реализовано более 100 проектов в разных регионах России и Европы. Основными направлениями работы являются: архитектура и реконструкция домов, дизайн интерьеров. Все специалисты студии имеют высшее художественное или архитектурное образование (художественно-промышленная академия им. Строганова, МАРХИ), а также большой опыт практической работы. Проекты выполненные студией - это результат индивидуального, творческого подхода к пожеланиям заказчика. Каждая новая работа студии учитывает специфику объекта, пожелания по стилю и цене. Для эффективной и удобной работы существует несколько вариантов дизайн проектов.