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Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
Архитекторы Москва
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Контрастная игра объемов, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    Контрастная игра объемов, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    Контрастная игра объемов, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    +7
    Контрастная игра объемов
    Элегантность в стиле ар-деко, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    Элегантность в стиле ар-деко, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    Элегантность в стиле ар-деко, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева
    +6
    Элегантность в стиле ар-деко
    Реформы без крайностей. 1-й этаж., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм
    Реформы без крайностей. 1-й этаж., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм
    Реформы без крайностей. 1-й этаж., Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Реформы без крайностей. 1-й этаж.
    Комфортный минимализм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм МДФ
    Комфортный минимализм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм МДФ
    Комфортный минимализм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в стиле минимализм МДФ
    +11
    Комфортный минимализм
    Многообразие пространства, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в классическом стиле Дерево
    Многообразие пространства, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в классическом стиле Дерево
    Многообразие пространства, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Гостиная в классическом стиле Дерево
    +18
    Многообразие пространства
    Брутальный консерватизм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Балкон и веранда в стиле лофт
    Брутальный консерватизм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Балкон и веранда в стиле лофт
    Брутальный консерватизм, Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Архитектурно-дизайнерская студия Александра Шереметьева Балкон и веранда в стиле лофт
    +3
    Брутальный консерватизм
    Показать все 14 проекты

    Cтудия архитектуры и дизайна "Квадрат", создана Александром Шереметьевым  в 2003 году в Москве. За это время спроектировано и реализовано более 100 проектов в разных регионах России и Европы. Основными направлениями работы являются: архитектура и реконструкция домов, дизайн интерьеров. Все специалисты студии имеют высшее художественное или архитектурное образование (художественно-промышленная академия им. Строганова, МАРХИ), а также большой опыт практической работы. Проекты выполненные студией - это результат индивидуального, творческого подхода к пожеланиям заказчика. Каждая новая работа студии учитывает специфику объекта, пожелания по стилю и цене. Для эффективной и удобной работы существует несколько вариантов дизайн проектов.

    Услуги
    • архитектура
    • дизайн интерьера
    • дизайн мебели
    • авторский надзор
    • комплектация интерьеров: отделочными материалами мебелью светом.
    Регионы обслуживания
    Россия Москва Подмосковье Крым Кавказ Испания Италия Франция.
    Награды компании
    • 2017г. Лауреат всероссийского конкурса «Звезда дизайна» в номинации «Проект частной резиденции».
    • 2017г. Финалист дизайнерского конкурса Дерево в интерьере. Интеграция в стиль на международной он-лайн-площадке PINWIN.
    • 2016г. Финалист дизайнерского конкурса Villeroy & Boch. Велнес в Вашем доме на международной он-лайн-площадке PINWIN.
    • 2015г. Финалист фотоконкурса Архитектура и времена года на международной он-лайн-площадке PINWIN, ARCHPLATFORMA.RU
    Адрес
    ул.Барклая д.6 стр.5
    121087 Москва
    Россия
    +7-4959675112 kvadrat-interior.ru
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