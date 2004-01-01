Cтудия архитектуры и дизайна "Квадрат", создана Александром Шереметьевым в 2003 году в Москве. За это время спроектировано и реализовано более 100 проектов в разных регионах России и Европы. Основными направлениями работы являются: архитектура и реконструкция домов, дизайн интерьеров. Все специалисты студии имеют высшее художественное или архитектурное образование (художественно-промышленная академия им. Строганова, МАРХИ), а также большой опыт практической работы. Проекты выполненные студией - это результат индивидуального, творческого подхода к пожеланиям заказчика. Каждая новая работа студии учитывает специфику объекта, пожелания по стилю и цене. Для эффективной и удобной работы существует несколько вариантов дизайн проектов.
- Услуги
- архитектура
- дизайн интерьера
- дизайн мебели
- авторский надзор
- комплектация интерьеров: отделочными материалами мебелью светом.
- Регионы обслуживания
- Россия Москва Подмосковье Крым Кавказ Испания Италия Франция.
- Награды компании
- 2017г. Лауреат всероссийского конкурса «Звезда дизайна» в номинации «Проект частной резиденции».
- 2017г. Финалист дизайнерского конкурса
Дерево в интерьере. Интеграция в стильна международной он-лайн-площадке PINWIN.
- 2016г. Финалист дизайнерского конкурса
Villeroy & Boch. Велнес в Вашем домена международной он-лайн-площадке PINWIN.
- 2015г. Финалист фотоконкурса
Архитектура и времена годана международной он-лайн-площадке PINWIN, ARCHPLATFORMA.RU
- Адрес
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ул.Барклая д.6 стр.5
121087 Москва
Россия
+7-4959675112 kvadrat-interior.ru