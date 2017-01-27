Основные направления деятельности студии дизайна «Архитектура Интерьера» — дизайн интерьеров, архитектурные проекты и ландшафтное проектирование. Интересы наших клиентов — главное для нас, поэтому мы предлагаем свои интеллектуальные, творческие и технические ресурсы для воплощения разных задач. Специалисты студии создают пространство не только комфортным для жизни, но и задают объекту максимальную функциональность и эстетику.

Опыт и квалификация дизайнеров, архитекторов дают возможность реализовать разные направления творческой мысли. Особая гордость студии — коллектив, который за два года реализовал более 130 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Екатеринбурге доставив клиентам радость от работы.