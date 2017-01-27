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Архитектура Интерьера
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом с видом на Кавказские горы, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в стиле кантри
    Дом с видом на Кавказские горы, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Детская комната в стиле лофт
    Дом с видом на Кавказские горы, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Спальня в эклектичном стиле
    +52
    Дом с видом на Кавказские горы
    Квартира в ЖК "Skandi Klubb", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК "Skandi Klubb", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
    Квартира в ЖК "Skandi Klubb", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
    +9
    Квартира в ЖК "Skandi Klubb"
    Загородный таунхаус "Мои териоки", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
    Загородный таунхаус "Мои териоки", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Гостиная в классическом стиле
    Загородный таунхаус "Мои териоки", Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Кухня в классическом стиле
    +17
    Загородный таунхаус "Мои териоки"
    Квартира для молодой девушки, ведущей жизнь джетсеттера, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    Квартира для молодой девушки, ведущей жизнь джетсеттера, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
    Квартира для молодой девушки, ведущей жизнь джетсеттера, Архитектура Интерьера Архитектура Интерьера Кухня в скандинавском стиле
    +10
    Квартира для молодой девушки, ведущей жизнь джетсеттера

    Основные направления деятельности студии дизайна «Архитектура Интерьера» — дизайн интерьеров, архитектурные проекты и ландшафтное проектирование. Интересы наших клиентов — главное для нас, поэтому мы предлагаем свои интеллектуальные, творческие и технические ресурсы для воплощения разных задач. Специалисты студии создают пространство не только комфортным для жизни, но и задают объекту максимальную функциональность и эстетику.

    Опыт и квалификация дизайнеров, архитекторов дают возможность реализовать разные направления творческой мысли. Особая гордость студии — коллектив, который за два года реализовал более 130 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Екатеринбурге доставив клиентам радость от работы.

    Услуги
    • дизайн интерьеров частных и общественных пространств
    • Архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург Москва Екатеренбург Воронеж Махачкала
    Адрес
    Наб. Обводного канала, 199
    190020 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126421432 www.arhint.ru
    Законное владение

    Наб. Обводного канала, 199.

    Отзыв

    Екатерина Филатова
    Была очарована атмосферой и красотой студии AI. В студии работают компетентные профессионалы своего дела, которые направят Вас, подскажут и найдут самое стильное и оригинальное решение!!!❤❤❤ А еще у них есть постоянный маленький житель (канарейка) - Петя, который не оставит Вас без внимания.🌺🌺🌺
    около 1 года назад
    Наталья Понькина
    около 2 лет назад
    Murad Seyid
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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