Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО <q>Бастет</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 23Проекты (23) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект офисного пространства для коммерческой фирмы, ООО "Бастет" ООО 'Бастет' Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект офисного пространства для коммерческой фирмы, ООО "Бастет" ООО 'Бастет' Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект офисного пространства для коммерческой фирмы, ООО "Бастет" ООО 'Бастет' Конференц-центры в стиле минимализм
    +4
    Дизайн-проект офисного пространства для коммерческой фирмы
    Декорирование интерьера и консультационные услуги дизайнера для однокомнатной квартиры, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Декорирование интерьера и консультационные услуги дизайнера для однокомнатной квартиры, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Декорирование интерьера и консультационные услуги дизайнера для однокомнатной квартиры, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    +12
    Декорирование интерьера и консультационные услуги дизайнера для однокомнатной квартиры
    Дизайн-проект таун-хауса "Рависсант", ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Дизайн-проект таун-хауса "Рависсант", ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Дизайн-проект таун-хауса "Рависсант", ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    +5
    Дизайн-проект таун-хауса "Рависсант"
    Дизайн-проект санузла в жизнерадостном цвете, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Дизайн-проект санузла в жизнерадостном цвете, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Дизайн-проект санузла в жизнерадостном цвете, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    +5
    Дизайн-проект санузла в жизнерадостном цвете
    Декорирование окон в загородном доме, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Декорирование окон в загородном доме, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Декорирование окон в загородном доме, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    +10
    Декорирование окон в загородном доме
    Оформление офиса к Новому году, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Оформление офиса к Новому году, ООО "Бастет" ООО 'Бастет'
    Оформление офиса к Новому году
    Показать все 23 проекты

    Наша команда занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьера.

    Заботясь об удобстве наших заказчиков, мы предоставляем полный цикл работ - от идеи и проектирования, до строительства, отделки и 100% комплектации объекта. Наши художники – оформители и декораторы способны выполнить: художественную роспись любых поверхностей, лепнину, золочение, текстильное оформление окон и многое другое.

    Только профессионализм и дисциплинированность, комплексный подход к проекту, прямое взаимодействие с заказчиком и внимательное отношение к его индивидуальным потребностям являются залогом создания идеального интерьера.

    Мы ставим своей задачей создание уникального интерьера с помощью оригинальных предметов мебели, освещения и декора, поэтому часто используем в наших проектах изделия, выполненные вручную нашими партнерами по индивидуальному заказу.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • Комплектация объектов
    • Текстильный декор
    • ландшафтный дизайн
    • индивидуальные консультации дизайнеров
    • фасадное проектирование.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    142191 Москва
    Россия
    +7-4959614393 www.art-bastet.ru
      Add SEO element