Наша команда занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьера.

Заботясь об удобстве наших заказчиков, мы предоставляем полный цикл работ - от идеи и проектирования, до строительства, отделки и 100% комплектации объекта. Наши художники – оформители и декораторы способны выполнить: художественную роспись любых поверхностей, лепнину, золочение, текстильное оформление окон и многое другое.

Только профессионализм и дисциплинированность, комплексный подход к проекту, прямое взаимодействие с заказчиком и внимательное отношение к его индивидуальным потребностям являются залогом создания идеального интерьера.

Мы ставим своей задачей создание уникального интерьера с помощью оригинальных предметов мебели, освещения и декора, поэтому часто используем в наших проектах изделия, выполненные вручную нашими партнерами по индивидуальному заказу.