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Студия дизайна интерьера <q>REDESIGN</q>
Дизайнеры Г. Краснодар
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Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Однокомнатная квартира в стиле Loft , Студия дизайна интерьера "REDESIGN" Студия дизайна интерьера 'REDESIGN' Спальня в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    Однокомнатная квартира в стиле Loft , Студия дизайна интерьера "REDESIGN" Студия дизайна интерьера 'REDESIGN' Гостиная в стиле лофт Многоцветный
    Однокомнатная квартира в стиле Loft , Студия дизайна интерьера "REDESIGN" Студия дизайна интерьера 'REDESIGN' Кухня в стиле модерн Кирпичи Черный
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    Однокомнатная квартира в стиле Loft

              Студия дизайна интерьеров «REDESIGN» – это команда талантливых и высококвалифицированных архитекторов, инженеров, дизайнеров и декораторов, которые способны реализовать абсолютно любые задумки и мечты клиента, наполняя его жизнь радостью и гармонией. Как говорится, дизайн – это отражение характера владельца, выражение его индивидуальности и ценностей. 

              Гарантируя комплексность услуг и ответственность выполнения задачи, поможем вам оптимизировать пространство жилой площади и наполним его практичностью, смыслом и содержанием. Разрабатывая планировку комнат, выбирая отделочные материалы и мебель, мы предлагаем дизайн интерьера квартир в нескольких вариантах. Проекты наглядно отобразят предпочтения по цветовой гамме и стилю.

    Услуги
    • Выполнение дизайн-проектов. Отделочные работы. Производство мебели. Ландшафтный дизайн. Лепнина
    • художественная роспись.
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край г. Краснодар
    Адрес
    ул Можайского, дом 55, офис 1
    350090 Г. Краснодар
    Россия
    +7-9184956690 redesign.su
    Законное владение

    350090 г. Краснодар, ул Можайского, дом 55, офис 1

    Отзыв

    Игорь Жаров
    Большое спасибо за предоставленные услуги! Кухня шикарная и ванная! Спасибо что учли все моменты, отличная компания можно обращаться проверено лично!
    8 месяцев назад
    Александр Владимирович
    Рад, что обратился за дизайном интерьера именно к вам! Очень светлый зал получился с оттенками кофеного цвета в сочетании с комнатными растениями смотрится очень здорово! Буду обращаться еще и рекомендовать вас!
    11 месяцев назад
    MediaRost MediaRost
    Очень благодарен, моя первая квартира и такой подарок... Жму руку вам ребята
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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