Студия дизайна интерьеров «REDESIGN» – это команда талантливых и высококвалифицированных архитекторов, инженеров, дизайнеров и декораторов, которые способны реализовать абсолютно любые задумки и мечты клиента, наполняя его жизнь радостью и гармонией. Как говорится, дизайн – это отражение характера владельца, выражение его индивидуальности и ценностей.
Гарантируя комплексность услуг и ответственность выполнения задачи, поможем вам оптимизировать пространство жилой площади и наполним его практичностью, смыслом и содержанием. Разрабатывая планировку комнат, выбирая отделочные материалы и мебель, мы предлагаем дизайн интерьера квартир в нескольких вариантах. Проекты наглядно отобразят предпочтения по цветовой гамме и стилю.
- Услуги
- Выполнение дизайн-проектов. Отделочные работы. Производство мебели. Ландшафтный дизайн. Лепнина
- художественная роспись.
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край г. Краснодар
- Адрес
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ул Можайского, дом 55, офис 1
350090 Г. Краснодар
Россия
+7-9184956690 redesign.su
350090 г. Краснодар, ул Можайского, дом 55, офис 1