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А-эксклюзив
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект хамама в восточном стиле, А-эксклюзив А-эксклюзив Спа в азиатском стиле Мрамор Бежевый
    Проект хамама в восточном стиле, А-эксклюзив А-эксклюзив Спа в азиатском стиле Мрамор Бежевый
    Проект хамама в восточном стиле, А-эксклюзив А-эксклюзив Спа в азиатском стиле Мрамор Бежевый
    +3
    Проект хамама в восточном стиле
    Дизайн проект квартиры в ЖК Сказка, А-эксклюзив А-эксклюзив Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн проект квартиры в ЖК Сказка, А-эксклюзив А-эксклюзив Кухни в эклектичном стиле
    Дизайн проект квартиры в ЖК Сказка, А-эксклюзив А-эксклюзив Кухни в эклектичном стиле
    +9
    Дизайн проект квартиры в ЖК Сказка

    "Проектируем с душой, воплощаем с удовольствием": так звучит кредо нашей компании. То, что мы занимаемся дизайном интерьеров, отделочными работами, а на данный момент и строительством домов уже более 12 лет, говорит о огромном опыте и профессионализме. За эти годы сформировалась команда профессионалов, способная решать сложные и интересные задачи, находить решения и познавать новые технологии. 

    Услуги
    дизайн интерьера отделочные работы под ключ работы с натуральным камнем малоэтажное строительство
    Регионы обслуживания
    Краснодар и Краснодарский край
    Адрес
    ул. им. Силантьева Ю. В. 76/1, офис 307, БЦ Орион
    350087 Краснодар
    Россия
    +7-9039440200 a-exclusive.ru

    Отзыв

    Станислав Щербина
    почти 6 лет назад
    Karo Bits
    больше 2 лет назад
    Бендер Прикубанский
    Хорошая дизайн студия, при первом общении сразу стало понятно, что здесь работают профессионалы. Кроме индивидуального дизайн проекта для вашей недвижемости, здесь можно заказать ремонт под ключ. На мой взгляд, это очень удобно. В виде бонуса вы получаете авторский надзор за процессом отделочных работ в подарок. А это очень важно для точного воплощения творческих идей и решений, продуманных дизайнером и утверждённых собственником недвижимости. Качеством работ мастеров по ремонту от компании "А-эксклюзив" мы остались довольны. Ремонт выполнили на 5+ и в оговорённые сроки. Особенно понравилось, что во время выполнения ремонтных работ в квартире поддерживается чистота и порядок, приходишь с проверкой и не пачкаешь одежду и обувь. Нам понравилась аккуратность и педантичность в работе мастеров. В общем, всем рекомендую!!! Если вам нужен дизайнер профессионал или ремонт без забот, то вам обязательно нужно обратиться в эту компанию.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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