"Проектируем с душой, воплощаем с удовольствием": так звучит кредо нашей компании. То, что мы занимаемся дизайном интерьеров, отделочными работами, а на данный момент и строительством домов уже более 12 лет, говорит о огромном опыте и профессионализме. За эти годы сформировалась команда профессионалов, способная решать сложные и интересные задачи, находить решения и познавать новые технологии.
- Услуги
- дизайн интерьера отделочные работы под ключ работы с натуральным камнем малоэтажное строительство
- Регионы обслуживания
- Краснодар и Краснодарский край
- Адрес
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ул. им. Силантьева Ю. В. 76/1, офис 307, БЦ
Орион
350087 Краснодар
Россия
+7-9039440200 a-exclusive.ru