Освобождаем от ремонта
Мы работаем для тех, кто хочет создать новое жилое пространство, ценит свое время и готов доверить процесс команде профессионалов. Вы участвуете в процессе настолько, насколько вам это удобно. Вы выбираете один из четырех стилей, мы встречаемся для обсуждения задач интерьера и обмеров, подписываем договор, а через оговоренный срок вы открываете дверь своего готового нового дома. Никакой головной боли, поездок по магазинам материалов и комплектующих, никаких проблем. Вы отдыхаете, а мы занимаемся своим любимым делом — создаем ваш идеальный дом.
- Услуги
- Проектирование
- реализация
- комплектация и декорирование интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
-
110112 Москва
Россия
+7-9169238911 betonstudio.ru