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BeTon
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Бетон, BeTon BeTon Гостиная в стиле лофт Железобетон Серый
    Бетон, BeTon BeTon Гостиная в стиле минимализм Дерево Белый
    Бетон, BeTon BeTon Гостиная в скандинавском стиле Бетон Черный
    +3
    Бетон

    Освобождаем от ремонта
    Мы работаем для тех, кто хочет создать новое жилое пространство, ценит свое время и готов доверить процесс команде профессионалов. Вы участвуете в процессе настолько, насколько вам это удобно. Вы выбираете один из четырех стилей, мы встречаемся для обсуждения задач интерьера и обмеров, подписываем договор, а через оговоренный срок вы открываете дверь своего готового нового дома. Никакой головной боли, поездок по магазинам материалов и комплектующих, никаких проблем. Вы отдыхаете, а мы занимаемся своим любимым делом — создаем ваш идеальный дом.

    Услуги
    • Проектирование
    • реализация
    • комплектация и декорирование интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    110112 Москва
    Россия
    +7-9169238911 betonstudio.ru
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