Дизайн-студия «Вечные ценности» занимается созданием гармоничного ландшафтного дизайна

Наши специалисты предлагают только эксклюзивные проекты, отражающие ваш индивидуальный стиль и образ жизни. Если вы хотите привнести в ваш загородный дворик частички живой природы, мы предлагаем вам ландшафтный дизайн.

Сегодня многие владельцы частных домов доверяют создание личного сада и заботу о нем профессиональным дизайн-студиям. Ведь одно дело, организовать клумбу или розарий, совершенно другое — собрать все элементы в композицию. Ландшафтный дизайн понятие шире, чем привычное благоустройство. Это целая система, позволяющая вашей фантазии и стремлению к индивидуальности расцвести в полную силу, оформляясь в образ личного сада.

По вашему желанию наши специалисты выполнят:

Озеленение;

проектирование;

установка и изготовление деревянных садовых конструкций;

посадка крупномеров;

мощение дорожно-тропиночной сети;

организация водоемов и водопадов;

установка систем полива;

установка рулонного газона и посевного;

сервисное обслуживание, услуги садовника.

Перед тем как начнутся работы по воплощению в жизнь сада Вашей мечты, специалисты дизайн-студии «Вечные ценности» сделают ландшафтное проектирование. С его помощью вы виртуально увидите, каким будет будущий сад. Для нас очень важно, чтобы каждое ваше пожелание нашло отражение в картине готового произведения ландшафтного искусства. Поэтому, перед началом работ, мы уделяем много внимания деталям.



Так рождается сад. В окружении природных мотивов, окультуренных человеком, можно приятно отдохнуть, наблюдая за журчанием воды из водопада или цветением прекрасных растений. К вам с удовольствием будут приезжать друзья на пикник, и вы с гордостью сможете им рассказать о видах уникальных цветов и кустарников, которые создают столь живописный пейзаж около Вашего дома.

Дизайн-студия «Вечные ценности» предлагает вам дополнительно услуги садовника, чтобы красота Вашего любимого сада не была испорчена сорной растительностью, мусором или порослью. Мы позаботимся о том, чтобы ничто не нарушало общую композицию.