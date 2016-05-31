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Вечные ценности
Ландшафтные архитекторы Краснодар
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    • Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле
    Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле
    Гостиничный комплекс, г. Геленджик, Вечные ценности Вечные ценности Сад в средиземноморском стиле
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    Гостиничный комплекс, г. Геленджик

    Дизайн-студия «Вечные ценности» занимается созданием гармоничного ландшафтного дизайна

       Наши специалисты предлагают только эксклюзивные проекты, отражающие ваш индивидуальный стиль и образ жизни. Если вы хотите привнести в ваш загородный дворик частички живой природы, мы предлагаем вам ландшафтный дизайн.

       Сегодня многие владельцы частных домов доверяют создание личного сада и заботу о нем профессиональным дизайн-студиям. Ведь одно дело, организовать клумбу или розарий, совершенно другое — собрать все элементы в композицию.   Ландшафтный дизайн понятие шире, чем привычное благоустройство. Это целая система, позволяющая вашей фантазии и стремлению к индивидуальности расцвести в полную силу, оформляясь в образ личного сада.  

    По вашему желанию наши специалисты выполнят:

    Озеленение;  

    проектирование;  

    установка и изготовление деревянных садовых конструкций;  

    посадка крупномеров;   

    мощение дорожно-тропиночной сети;    

    организация водоемов и водопадов;     

    установка систем полива;    

    установка рулонного газона и посевного;    

    сервисное обслуживание, услуги садовника.

       Перед тем как начнутся работы по воплощению в жизнь сада Вашей мечты, специалисты дизайн-студии «Вечные ценности» сделают ландшафтное проектирование. С его помощью вы виртуально увидите, каким будет будущий сад. Для нас очень важно, чтобы каждое ваше пожелание нашло отражение в картине готового произведения ландшафтного искусства. Поэтому, перед началом работ, мы уделяем много внимания деталям.
      

       Так рождается сад. В окружении природных мотивов, окультуренных человеком, можно приятно отдохнуть, наблюдая за журчанием воды из водопада или цветением прекрасных растений. К вам с удовольствием будут приезжать друзья на пикник, и вы с гордостью сможете им рассказать о видах уникальных цветов и кустарников, которые создают столь живописный пейзаж около Вашего дома.          

       Дизайн-студия «Вечные ценности» предлагает вам дополнительно услуги садовника, чтобы красота Вашего любимого сада не была испорчена сорной растительностью, мусором или порослью. Мы позаботимся о том, чтобы ничто не нарушало общую композицию.

    Услуги
    Озеленение и проектирование; установка и изготовление деревянных садовых конструкций; посадка крупномеров; мощение; организация водоемов и водопадов; установка систем полива рулонного газона и посевного; сервисное обслуживание услуги садовника.
    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Награды компании
    Участник краевых выставок
    Адрес
    Пушкина, 4
    350063 Краснодар
    Россия
    +7-9184486461 v-cn.ru
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