Дизайн-студия «Вечные ценности» занимается созданием гармоничного ландшафтного дизайна
Наши специалисты предлагают только эксклюзивные проекты, отражающие ваш индивидуальный стиль и образ жизни. Если вы хотите привнести в ваш загородный дворик частички живой природы, мы предлагаем вам ландшафтный дизайн.
Сегодня многие владельцы частных домов доверяют создание личного сада и заботу о нем профессиональным дизайн-студиям. Ведь одно дело, организовать клумбу или розарий, совершенно другое — собрать все элементы в композицию. Ландшафтный дизайн понятие шире, чем привычное благоустройство. Это целая система, позволяющая вашей фантазии и стремлению к индивидуальности расцвести в полную силу, оформляясь в образ личного сада.
По вашему желанию наши специалисты выполнят:
установка и изготовление деревянных садовых конструкций;
мощение дорожно-тропиночной сети;
организация водоемов и водопадов;
установка рулонного газона и посевного;
сервисное обслуживание, услуги садовника.
Перед тем как начнутся работы по воплощению в жизнь сада Вашей мечты, специалисты дизайн-студии «Вечные ценности» сделают ландшафтное проектирование. С его помощью вы виртуально увидите, каким будет будущий сад. Для нас очень важно, чтобы каждое ваше пожелание нашло отражение в картине готового произведения ландшафтного искусства. Поэтому, перед началом работ, мы уделяем много внимания деталям.
Так рождается сад. В окружении природных мотивов, окультуренных человеком, можно приятно отдохнуть, наблюдая за журчанием воды из водопада или цветением прекрасных растений. К вам с удовольствием будут приезжать друзья на пикник, и вы с гордостью сможете им рассказать о видах уникальных цветов и кустарников, которые создают столь живописный пейзаж около Вашего дома.
Дизайн-студия «Вечные ценности» предлагает вам дополнительно услуги садовника, чтобы красота Вашего любимого сада не была испорчена сорной растительностью, мусором или порослью. Мы позаботимся о том, чтобы ничто не нарушало общую композицию.
- Услуги
- Озеленение и проектирование; установка и изготовление деревянных садовых конструкций; посадка крупномеров; мощение; организация водоемов и водопадов; установка систем полива рулонного газона и посевного; сервисное обслуживание услуги садовника.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Награды компании
- Участник краевых выставок
- Адрес
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Пушкина, 4
350063 Краснодар
Россия
+7-9184486461 v-cn.ru