Мы рады представить наш бренд обоев и панно с масштабными рапортами Yana Svetlova Wallcoverings.

Мы создали множество акварельных рисунков, выбрали лучшие и адаптировали их для применения в интерьере. Каждый рисунок нашел свое вдохновение в Природе: в воде, в тумане, в облаках и в цветах. Колор карта коллекции представляет только мягкие естественные оттенки, характерные для акварели. Нам было важно сохранить фактуру зернистой бумаги, поэтому мы использовали матовый флизелин. Масштабность рапортов, порой достигающая трех метров, создает эффект окрашенных вручную стен. Мы изобрели собственное ноу-хау в работе с масляными красками для имитации камня и эмали. Поэтому наши мозаичные арт панно размером 273х300 см смотрятся роскошно и элегантно. Мы включили в них более 300 уникальных плиток, каждая отрисована вручную. Вдохновением по цвету стал малахит и мрамор. Чтобы сохранить эффект камня, мы выбрали флизелин с виниловым покрытием. Все панно стыкуются по швам и могут повторяться в любую сторону, что позволяет работать со стенами любых размеров.

Вся коллекция обоев и арт панно крайне практична. Материал можно сразу клеить на стену без какой-либо дополнительной подготовки, обои можно мыть, они экологически чистые и не выцветают. Ширина рулона 91 см. В коллекции представлены два типа рулонов по 9 и 10 метров в зависимости от размера рапорта.