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Консет РУС
Мебель и аксессуары Апрелевка
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    • "Консет Рус" специализируется на поставке и производстве моторизированных подъемных механизмов для установки в мебель, а так же моторизированных кронштейнов для телевизора и фурнитуры для создания эргономичных рабочих мест. Мы выпускаем и продаем: моторизованный лифт, экран для проектора, стойки под телевизор, звукопоглощающие панели, лифты для телевизора, а также другие эргономические товары для организации рабочего места.

    Услуги
    Производство и поставка моторизированных подъемных механизмов для мебели.
    Регионы обслуживания
    Апрелевка
    Адрес
    д. Мартемьяново, владение 134
    143360 Апрелевка
    Россия
    +7-4959884036 www.consetrus.ru
    Законное владение

    143360, Московская обл., Наро-фоминский р-н, д. Мартемьяново, владение 134

    Отзыв

    Андрей Бочин
    больше 4 лет назад
    Алексей Барабанов
    больше 3 лет назад
    Viktor Semin
    Интернет магазин.
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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