"Консет Рус" специализируется на поставке и производстве моторизированных подъемных механизмов для установки в мебель, а так же моторизированных кронштейнов для телевизора и фурнитуры для создания эргономичных рабочих мест. Мы выпускаем и продаем: моторизованный лифт, экран для проектора, стойки под телевизор, звукопоглощающие панели, лифты для телевизора, а также другие эргономические товары для организации рабочего места.
- Услуги
- Производство и поставка моторизированных подъемных механизмов для мебели.
- Регионы обслуживания
- Апрелевка
- Адрес
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д. Мартемьяново, владение 134
143360 Апрелевка
Россия
+7-4959884036 www.consetrus.ru
Законное владение
143360, Московская обл., Наро-фоминский р-н, д. Мартемьяново, владение 134