"Консет Рус" специализируется на поставке и производстве моторизированных подъемных механизмов для установки в мебель, а так же моторизированных кронштейнов для телевизора и фурнитуры для создания эргономичных рабочих мест. Мы выпускаем и продаем: моторизованный лифт, экран для проектора, стойки под телевизор, звукопоглощающие панели, лифты для телевизора, а также другие эргономические товары для организации рабочего места.