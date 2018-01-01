Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Белфан
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (10)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум

    • Уже более 10 лет компания БЕЛФАН помогает людям исполнить мечту об идеальном интерьере, создавая мебель из массива в европейском дизайне для гостиных и столовых, спален, детских, кабинетов и библиотек, прихожих, кухонь, а также загородных домов, бань и веранд. Мы сотрудничаем со старейшими фабриками Республики Беларусь, оснащенными самым технологичным оборудованием и уважающими многовековые традиции мебельного производства. Некоторые коллекции изготавливаются по заказу нашей компании, что делает эту мебель по-настоящему уникальной и эксклюзивной. Хотя каждую нашу коллекцию можно назвать уникальной, ведь наши мастера вручную наносят эффекты старения, художественную роспись или резьбу. Многообразие изделий и широкий размерный ряд помогут Вам без труда подобрать мебель под размер Вашего помещения, а мы поможем оформить интерьер в едином стиле: вечная Классика, утонченный Прованс, наполненный уютом Кантри, самобытный стиль Эко, утонченный Итальянский стиль или суровый Романский.   Мебель из массива, произведенная в Республике Беларусь, ценится во всем мире за экологичность используемых материалов, высокое качество и разумную цену.   Мебель БЕЛФАН постоянный участник ТВ-программ «ПроДекор» и «Школа Ремонта» на телеканале ТНТ. Неповторимый дух Прованса, отраженный в детской «Франсуаза», оригинальность Гранжа в мебели «Влада», выдержанность классики с коллекцией «Оскар», изящность и нежность мебели для спальни «Лика» и оригинальные растительные мотивы на фасадах мебели из массива сосны «Лагос» (Lagos).

    Услуги
    Продажа мебели и аксессуаров
    Регионы обслуживания
    Доставка мебели по всей России
    Адрес
    22-й км. Киевского шоссе, 4, стр. 2, к. В, Румянцево, г. Москва
    142784 Москва
    Россия
    +7-9457270700 www.belfan.ru
    Законное владение

    143212, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН МОЖАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК СПУТНИК, 8, 20

    Отзыв

    mystyrios_ru
    Уже полгода пользуемся своей новой кухней, которую мы приобрели в "Белфан". Изготовление и сборка заняли месяц, но ожидание себя полностью оправдало. Кухня выглядит отлично, функциональная, вся фурнитура качественная (доводчики вообще космос). Фартук выложили заранее из кафеля, как раз месяц ожидания и кстати пришелся. А столешницу выбрали такую же, как и на демонстрационном образце в зале магазина. Хочу добавить, понравилась консультант. Мы три дня составляли дизайн-проект кухни, ни разу не высказала недовольства, не торопила. Очень милая девушка. В итоге в кухне все удачно расположено, все под рукой, очень удобно. Она же и помогла оформить рассрочку.
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Январь 2018
    Редактировать
    pocht.sssr
    У меня прихожая из этого магазина. Посоветовал ее взять дизайнер, он, походу, сотрудничает с ними. Мебель достойная, смотрится не банально, стильно. Выбором остался доволен, цена адекватная.
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Май 2018
    Редактировать
    Александр Кондратьев Александр Кондратьев
    Уже не в первый раз покупаем мебель этой марки. В эксплуатации ведет себя превосходно. Внешний вид и материалы выше всех похвал. В этот раз купили 5 предметов коллекции Оскар орехового цвета в гостиную. В магазине посмотрели, заказали через сайт. Получили еще и скидку, как постоянные клиенты. Мебель была готова через 23 дня после заказа. Привезли, аккуратно все сложили. Сборщик собрал за два дня (были проблемы со стеной, на которую вешали шкафы). Мебель однозначно рекомендую. Красивая, качественная.
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
    Редактировать
    Показать все отзывы – 10
      Add SEO element