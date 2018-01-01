Уже более 10 лет компания БЕЛФАН помогает людям исполнить мечту об идеальном интерьере, создавая мебель из массива в европейском дизайне для гостиных и столовых, спален, детских, кабинетов и библиотек, прихожих, кухонь, а также загородных домов, бань и веранд. Мы сотрудничаем со старейшими фабриками Республики Беларусь, оснащенными самым технологичным оборудованием и уважающими многовековые традиции мебельного производства. Некоторые коллекции изготавливаются по заказу нашей компании, что делает эту мебель по-настоящему уникальной и эксклюзивной. Хотя каждую нашу коллекцию можно назвать уникальной, ведь наши мастера вручную наносят эффекты старения, художественную роспись или резьбу. Многообразие изделий и широкий размерный ряд помогут Вам без труда подобрать мебель под размер Вашего помещения, а мы поможем оформить интерьер в едином стиле: вечная Классика, утонченный Прованс, наполненный уютом Кантри, самобытный стиль Эко, утонченный Итальянский стиль или суровый Романский. Мебель из массива, произведенная в Республике Беларусь, ценится во всем мире за экологичность используемых материалов, высокое качество и разумную цену. Мебель БЕЛФАН постоянный участник ТВ-программ «ПроДекор» и «Школа Ремонта» на телеканале ТНТ. Неповторимый дух Прованса, отраженный в детской «Франсуаза», оригинальность Гранжа в мебели «Влада», выдержанность классики с коллекцией «Оскар», изящность и нежность мебели для спальни «Лика» и оригинальные растительные мотивы на фасадах мебели из массива сосны «Лагос» (Lagos).