GOOD WOOD – лидирующая компания на рынке строительства
современных загородных домов. Компания выделяется экологичными и передовыми технологиями производства и строительства и высоким уровнем клиентского сервиса. Каждый заказчик, обратившийся в компанию получает индивидуальный подход, полное сопровождение всех строительных процессов, удаленный сервис слежения за строительством и независимый технический надзор на всех этапах.
Подразделения компании готовы оказать полный спектр услуг загородного строительства от проектирования до покраски и инженерного оснащения.
На данный момент GOOD WOOD располагает собственными производствами клееного бруса, панельно-брусового домостроения и отделочных материалов из дерева X-BOARD.
Собственный архитектурный отдел разрабатывает как эксклюзивные проекты загородных коттеджей, так и предлагает максимально востребованные типовые проекты по современным технологиям:
· дома из клееного бурса
· комбинированные дома в стиле шале
· фахверк
· Флэтхаусы (ТМ).
Это комфортное загородное жилье для круглогодичного проживания отвечает всем требованиям экологичности и долговечности. Уже более 3 000 семей живут в домах от GOOD WOOD. Отзывы от многочисленных довольных заказчиков из построенных домов можно найти в свободном доступе.
GOOD WOOD. Живи в своем доме!
- Услуги
- строительство загородных домов под ключ
- строительство домов и коттеджей
- строительство загородных коттеджей
- дома и коттеджи из клееного бруса
- проектирование +и строительство загородных домов
- проектирование домов и коттеджей
- индивидуальное проектирование домов
- Регионы обслуживания
- вся Россия. Регионы представительства: Москва
- Нижний-Новгород
- Санкт-Петербург.
- Московская область
- Солнечногорский район
- д. Елино
- Летняя ул.
- стр.1
- Moscow, Rusya
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- Адрес
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141400 Moscow, Rusya
Россия
+7-4951501111 www.gwd.ru
Московская область, Солнечногорский район, д. Елино, Летняя ул., стр.1 Ленинградское шоссе, 18 км от МКАД