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GOOD WOOD
Строители Moscow, Rusya
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом GOOD WOOD в Завидове из клееного бруса, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    Дом GOOD WOOD в Завидове из клееного бруса, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    Дом GOOD WOOD в Завидове из клееного бруса, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    +10
    Дом GOOD WOOD в Завидове из клееного бруса
    Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн
    Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн
    +10
    Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м.
    Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
    Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Балкон в скандинавском стиле
    Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в скандинавском стиле
    +9
    Коттедж 217 м2 клееный брус GOOD WOOD
    Индивидуальный проект из клееного бруса GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
    Индивидуальный проект из клееного бруса GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
    Индивидуальный проект из клееного бруса GOOD WOOD, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в классическом стиле
    +10
    Индивидуальный проект из клееного бруса GOOD WOOD
    СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в стиле модерн
    СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Гостиная в стиле модерн
    СП-265, GOOD WOOD GOOD WOOD Спальня в стиле модерн
    +11
    СП-265
    СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Дома в классическом стиле
    СП-250 клееный брус, GOOD WOOD GOOD WOOD Балкон и терраса в классическом стиле
    +8
    СП-250 клееный брус
    Показать все 16 проекты

    GOOD WOOD – лидирующая компания на рынке строительства

    современных загородных домов. Компания выделяется экологичными и передовыми технологиями производства и строительства и высоким уровнем клиентского сервиса. Каждый заказчик, обратившийся в компанию получает индивидуальный подход, полное сопровождение всех строительных процессов, удаленный сервис слежения за строительством и независимый технический надзор на всех этапах.

    Подразделения компании готовы оказать полный спектр услуг загородного строительства от проектирования до покраски и инженерного оснащения.

    На данный момент GOOD WOOD располагает собственными производствами клееного бруса, панельно-брусового домостроения и отделочных материалов из дерева X-BOARD.

    Собственный архитектурный отдел разрабатывает как эксклюзивные проекты загородных коттеджей, так и предлагает максимально востребованные типовые проекты по современным технологиям:

    ·         дома из клееного бурса

    ·         комбинированные дома в стиле шале

    ·         фахверк

    ·         Флэтхаусы (ТМ).

    Это комфортное загородное жилье для круглогодичного проживания отвечает всем требованиям экологичности и долговечности. Уже более 3 000 семей живут в домах от GOOD WOOD. Отзывы от многочисленных довольных заказчиков из построенных домов можно найти в свободном доступе.

    GOOD WOOD. Живи в своем доме!

    Услуги
    • строительство загородных домов под ключ
    • строительство домов и коттеджей
    • строительство загородных коттеджей
    • дома и коттеджи из клееного бруса
    • проектирование +и строительство загородных домов
    • проектирование домов и коттеджей
    • индивидуальное проектирование домов
    Регионы обслуживания
    • вся Россия. Регионы представительства: Москва
    • Нижний-Новгород
    • Санкт-Петербург.
    • Московская область
    • Солнечногорский район
    • д. Елино
    • Летняя ул.
    • стр.1
    • Moscow, Rusya
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Адрес
    141400 Moscow, Rusya
    Россия
    +7-4951501111 www.gwd.ru
    Законное владение

    Московская область, Солнечногорский район, д. Елино, Летняя ул., стр.1 Ленинградское шоссе, 18 км от МКАД

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