GOOD WOOD – лидирующая компания на рынке строительства

современных загородных домов. Компания выделяется экологичными и передовыми технологиями производства и строительства и высоким уровнем клиентского сервиса. Каждый заказчик, обратившийся в компанию получает индивидуальный подход, полное сопровождение всех строительных процессов, удаленный сервис слежения за строительством и независимый технический надзор на всех этапах.

Подразделения компании готовы оказать полный спектр услуг загородного строительства от проектирования до покраски и инженерного оснащения.

На данный момент GOOD WOOD располагает собственными производствами клееного бруса, панельно-брусового домостроения и отделочных материалов из дерева X-BOARD.

Собственный архитектурный отдел разрабатывает как эксклюзивные проекты загородных коттеджей, так и предлагает максимально востребованные типовые проекты по современным технологиям:

· дома из клееного бурса

· комбинированные дома в стиле шале

· фахверк

· Флэтхаусы (ТМ).

Это комфортное загородное жилье для круглогодичного проживания отвечает всем требованиям экологичности и долговечности. Уже более 3 000 семей живут в домах от GOOD WOOD. Отзывы от многочисленных довольных заказчиков из построенных домов можно найти в свободном доступе.

GOOD WOOD. Живи в своем доме!