Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ARTteam
Дизайнеры Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК "Дом на Щукинской", ARTteam ARTteam Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК "Дом на Щукинской", ARTteam ARTteam Ванная в классическом стиле
    Квартира в ЖК "Дом на Щукинской", ARTteam ARTteam Ванная в классическом стиле
    +18
    Квартира в ЖК "Дом на Щукинской"
    Реализована квартира с двумя спальнями в ЖК «Переделкино ближнее», ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    Реализована квартира с двумя спальнями в ЖК «Переделкино ближнее», ARTteam ARTteam Кухня в классическом стиле
    Реализована квартира с двумя спальнями в ЖК «Переделкино ближнее», ARTteam ARTteam Спальня в классическом стиле
    +3
    Реализована квартира с двумя спальнями в ЖК «Переделкино ближнее»
    Современная квартира 180 м.кв. в центре Москвы, ARTteam ARTteam Гостиная в стиле лофт
    Современная квартира 180 м.кв. в центре Москвы, ARTteam ARTteam Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Современная квартира 180 м.кв. в центре Москвы, ARTteam ARTteam Ванная в стиле лофт
    +2
    Современная квартира 180 м.кв. в центре Москвы
    Светлая, легкая квартира в Переделкино, ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    Светлая, легкая квартира в Переделкино, ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    Светлая, легкая квартира в Переделкино, ARTteam ARTteam Кухня в классическом стиле
    +14
    Светлая, легкая квартира в Переделкино
    Реконструкция частного дома с увеличением площади в Подмосковье., ARTteam ARTteam Дома в средиземноморском стиле
    Реконструкция частного дома с увеличением площади в Подмосковье., ARTteam ARTteam Дома в средиземноморском стиле
    Реконструкция частного дома с увеличением площади в Подмосковье., ARTteam ARTteam Дома в средиземноморском стиле
    +5
    Реконструкция частного дома с увеличением площади в Подмосковье.
    Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Гостиная в классическом стиле
    +19
    Квартира в современном стиле
    Показать все 11 проекты

    Дизайн ателье АРТтим начало свою работу в 2003 году.

    Предшествующий опыт архитекторов студии давал возможность без труда реализовывать проекты квартир и частных домов.  Самостоятельная практика обнажила проблему выбора Заказчиком из предлагаемых решений. Способность увидеть конечный результат до начала работ стало ключевым элементом понимания, а как следствие и более быстрой реализации проектов. Особая гордость, реализация «индивидуальных проектов», от призрачной идеи до материального воплощения результата. Создавая и контролируя один проект за другим, мы набирались опыта, переводя его в скорость и качество сдаваемого результата. 

    Прислушиваясь к рекомендациям наших заказчиков, в 2007 году была создана новая услуга «Управление проектами». Желания понять общую сумму затрат, до начала работ и наша возможность показать данную сумму с разбивкой оплаты, стало катализатором реализации сложных высокобюджетных проектов частных интерьеров. К сожалению, большое количество проектов, не может быть опубликовано в связи с возложенными на нас обязательствами. Оставшиеся, с одобрения собственников, Вы можете видеть на нашем сайте и других ресурсах интернета.

    Услуги
    Реализация проектов реконструкции частных домов. Проектирование и разработка индивидуальной мебели. Создание концепций бутиков. Разработка проектов офисных зданий и банков.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Электролитный проезд, д.3, стр.51
    115230 Москва
    Россия
    +7-4953690611 www.artteam.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Мясницкая, дом 30/1/2, стр. 2

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element