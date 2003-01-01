Дизайн ателье АРТтим начало свою работу в 2003 году.

Предшествующий опыт архитекторов студии давал возможность без труда реализовывать проекты квартир и частных домов. Самостоятельная практика обнажила проблему выбора Заказчиком из предлагаемых решений. Способность увидеть конечный результат до начала работ стало ключевым элементом понимания, а как следствие и более быстрой реализации проектов. Особая гордость, реализация «индивидуальных проектов», от призрачной идеи до материального воплощения результата. Создавая и контролируя один проект за другим, мы набирались опыта, переводя его в скорость и качество сдаваемого результата.

Прислушиваясь к рекомендациям наших заказчиков, в 2007 году была создана новая услуга «Управление проектами». Желания понять общую сумму затрат, до начала работ и наша возможность показать данную сумму с разбивкой оплаты, стало катализатором реализации сложных высокобюджетных проектов частных интерьеров. К сожалению, большое количество проектов, не может быть опубликовано в связи с возложенными на нас обязательствами. Оставшиеся, с одобрения собственников, Вы можете видеть на нашем сайте и других ресурсах интернета.