Мы команда дипломированных архитекторов, дизайнеров,
специалистов по благоустройству. За плечами имеем опыт более 10 лет. Работали в разных городах, в том числе и Санкт-Петербурге. Считаем необходимым, постоянное взаимодействие с заказчиком. Сотрудничество продолжается на протяжении всего процесса как проектирования, так и воплощения. Индивидуальный подход, обеспечивает качественную работу. Мы постоянно стремимся к развитию. Находим новые способы проектирования, новые материалы, тем самым повышаем наше качество и скорость проектирования. Экономим деньги клиента, всё продумываем до мелочей.
- Услуги
- Проектирование интерьеров коттеджей офисов ландшафтный дизайн.
- Регионы обслуживания
- Белгород
- Адрес
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шоссе Михайловское, д. 121 а
308036 Белгород
Россия
+7-9103678452 www.am-leto.com
308036, г. Белгород,
шоссе Михайловское, д. 121 а