Мы команда дипломированных архитекторов, дизайнеров,

специалистов по благоустройству. За плечами имеем опыт более 10 лет. Работали в разных городах, в том числе и Санкт-Петербурге. Считаем необходимым, постоянное взаимодействие с заказчиком. Сотрудничество продолжается на протяжении всего процесса как проектирования, так и воплощения. Индивидуальный подход, обеспечивает качественную работу. Мы постоянно стремимся к развитию. Находим новые способы проектирования, новые материалы, тем самым повышаем наше качество и скорость проектирования. Экономим деньги клиента, всё продумываем до мелочей.