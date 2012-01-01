Мы предлагаем нашим заказчикам разработку дизайн-проекта жилых и нежилых помещений с последующей реализацией.
- Услуги
- Разработка дизайн-проекта помещений с последующей реализацией. Авторский надзор за выполнением ремонтно-строительных работ. Осуществляем экспресс-консультации. Выполняем эскизные проекты.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Диплом победителя творческого конкурса Laufen и журнала Elle Decoration. Финалисты конкурса PINWIN 2012 и 2014гг.
- Адрес
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121151 Москва
Россия
+7-9031702090 www.design-harmony.ru
Законное владение
121151, г.Москва, наб.Т,Шевченко, 23а, "Башня 2000".