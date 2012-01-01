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Дизайн-бюро<q>Гармония</q>
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Из Москвы в Санкт-Петербург , 2012 год реализации., Дизайн-бюро"Гармония" Дизайн-бюро'Гармония' Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Из Москвы в Санкт-Петербург , 2012 год реализации., Дизайн-бюро"Гармония" Дизайн-бюро'Гармония' Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Из Москвы в Санкт-Петербург , 2012 год реализации., Дизайн-бюро"Гармония" Дизайн-бюро'Гармония' Гостиная в стиле модерн
    +30
    Из Москвы в Санкт-Петербург , 2012 год реализации.

    Мы предлагаем нашим заказчикам разработку дизайн-проекта жилых и нежилых помещений с последующей реализацией.

    Услуги
    Разработка дизайн-проекта помещений с последующей реализацией. Авторский надзор за выполнением ремонтно-строительных работ. Осуществляем экспресс-консультации. Выполняем эскизные проекты.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Диплом победителя творческого конкурса Laufen   и журнала Elle Decoration. Финалисты конкурса PINWIN 2012 и 2014гг.
    Адрес
    121151 Москва
    Россия
    +7-9031702090 www.design-harmony.ru
    Законное владение

    121151, г.Москва, наб.Т,Шевченко, 23а, "Башня 2000".

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