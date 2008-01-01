«Ателит» – это молодая, активно развивающаяся ремонтно-строительная компания на юге России, основанная в 2008 году, которая уже успела зарекомендовать себя, как качественного исполнителя и надёжного партнёра. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по строительству, ремонту, меблерированию, дизайну и декорированию помещений. В основе нашего бизнеса лежит честность, открытость, ответственность и интерес к инновациям. Мы уверены, что наш подход к работе, опыт и профессионализм способны кардинально изменить понимание качества строительства и ремонта в России, потому что:

- мы всегда и во всем стремимся к лучшему;

- подкрепляем свои амбиции действиями;

- целенаправленно достигаем поставленных задач и положительных результатов нашей работы.

Наша миссия заключается в предоставлять услуги европейского уровня по архитектуре, строительству, дизайну и ремонту по всей России . Обеспечить доступность самых современных технологий и стандартов качества для всех категорий населения Соответствовать самым передовым международным стандартам. Вести строгий контроль качества выполнения работ.

Сервис и Профессионализм : В своей работе мы полностью ориентированы на пожелания и потребности наших клиентов.. При этом результат для нас важнее прибыли, т.к . заработок миллиона — потеря, если при этом пропадет доверие хотя бы одного клиента.

* Открытость и Партнерство : Мы развиваем открытое и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами. Мы верим, что всегда есть решения, при которых выигрывают все. Мы полностью открыты и готовы отвечать на самые сложные вопросы. Мы за честность и справедливость в отношениях. Мы не боимся совершить ошибку в новом деле, мы боимся ее повторить.