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Ателит
Дизайнеры интерьера Сочи
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Проекты

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    • Квартира в Сочи, Ателит Ателит Кухня в средиземноморском стиле Дерево
    Квартира в Сочи, Ателит Ателит Кухня в средиземноморском стиле Дерево
    Квартира в Сочи, Ателит Ателит Кухня в средиземноморском стиле
    +11
    Квартира в Сочи

    «Ателит» – это молодая, активно развивающаяся ремонтно-строительная компания на юге России, основанная в 2008 году, которая уже успела зарекомендовать себя, как качественного исполнителя и надёжного партнёра. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по строительству, ремонту, меблерированию, дизайну и декорированию помещений. В основе нашего бизнеса лежит честность, открытость, ответственность и интерес к инновациям. Мы уверены, что наш подход к работе, опыт и профессионализм способны кардинально изменить понимание качества строительства и ремонта в России, потому что:

    - мы всегда и во всем стремимся к лучшему

    - подкрепляем свои амбиции действиями;

    - целенаправленно достигаем поставленных задач и положительных результатов нашей работы.

    Наша миссия заключается в предоставлять услуги европейского уровня по архитектуре, строительству, дизайну и ремонту по всей России . Обеспечить доступность самых современных технологий и стандартов качества для всех категорий населения Соответствовать самым передовым международным стандартам. Вести строгий контроль качества выполнения работ.

    Сервис и Профессионализм: В своей работе мы полностью ориентированы на пожелания и потребности наших клиентов.. При этом результат для нас важнее прибыли, т.к . заработок миллиона — потеря, если при этом пропадет доверие хотя бы одного клиента.

    * Открытость и Партнерство : Мы развиваем открытое и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами. Мы верим, что всегда есть решения, при которых выигрывают все. Мы полностью открыты и готовы отвечать на самые сложные вопросы. Мы за честность и справедливость в отношениях. Мы не боимся совершить ошибку в новом деле, мы боимся ее повторить. 

    * Технологии: Мы стремимся к технологическому лидерству. Мы знаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех. Мы внедряем самые современные технологии и практики. Мы поддерживаем самые высокие стандарты качества и надежности. * Инновации и лидерство: Мы постоянно совершенствуемся и делаем новые технологии ближе для наших клиентов. Наши сотрудники проходят регулярное обучение и повышение квалификации в Москве и за границей. Мы всегда концентрируемся на лидирующей позиции в отрасли. Мы уверенны в том, что в лице компании Ателит наши клиенты и партнеры всегда будут иметь надежного исполнителя и друга.

    Услуги
    архитектура Дизайн строительство ремонт.
    Регионы обслуживания
    По всей России
    Адрес
    Чайковского 2б
    354065 Сочи
    Россия
    +7-9182060645 ателит.рф
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