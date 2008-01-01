«Ателит» – это молодая, активно развивающаяся ремонтно-строительная компания на юге России, основанная в 2008 году, которая уже успела зарекомендовать себя, как качественного исполнителя и надёжного партнёра. Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр услуг по строительству, ремонту, меблерированию, дизайну и декорированию помещений. В основе нашего бизнеса лежит честность, открытость, ответственность и интерес к инновациям. Мы уверены, что наш подход к работе, опыт и профессионализм способны кардинально изменить понимание качества строительства и ремонта в России, потому что:
- мы всегда и во всем стремимся к лучшему;
- подкрепляем свои амбиции действиями;
- целенаправленно достигаем поставленных задач и положительных результатов нашей работы.
Наша миссия заключается в предоставлять услуги европейского уровня по архитектуре, строительству, дизайну и ремонту по всей России . Обеспечить доступность самых современных технологий и стандартов качества для всех категорий населения Соответствовать самым передовым международным стандартам. Вести строгий контроль качества выполнения работ.
Сервис и Профессионализм: В своей работе мы полностью ориентированы на пожелания и потребности наших клиентов.. При этом результат для нас важнее прибыли, т.к . заработок миллиона — потеря, если при этом пропадет доверие хотя бы одного клиента.
* Открытость и Партнерство : Мы развиваем открытое и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами. Мы верим, что всегда есть решения, при которых выигрывают все. Мы полностью открыты и готовы отвечать на самые сложные вопросы. Мы за честность и справедливость в отношениях. Мы не боимся совершить ошибку в новом деле, мы боимся ее повторить.
* Технологии: Мы стремимся к технологическому лидерству. Мы знаем, что качество — это не прерогатива немногих, а обязанность всех. Мы внедряем самые современные технологии и практики. Мы поддерживаем самые высокие стандарты качества и надежности. * Инновации и лидерство: Мы постоянно совершенствуемся и делаем новые технологии ближе для наших клиентов. Наши сотрудники проходят регулярное обучение и повышение квалификации в Москве и за границей. Мы всегда концентрируемся на лидирующей позиции в отрасли. Мы уверенны в том, что в лице компании Ателит наши клиенты и партнеры всегда будут иметь надежного исполнителя и друга.
- Услуги
- архитектура Дизайн строительство ремонт.
- Регионы обслуживания
- По всей России
- Адрес
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Чайковского 2б
354065 Сочи
Россия
+7-9182060645 ателит.рф