Уважаемый Клиент, в нашей студии Вы можете заказать любые декоративные элементы, окна, двери, мебель, лестницы из натурального дерева. От простых, лаконичных, не перегруженных деталями и отделкой до изделий с использованием сложных форм и конструкций, изготовлением и применением машинной и ручной резьбы, брашированием, нанесением патины, имитации сусального золота и художественной росписи.

Мы предлагаем Вам уникальную возможность воплощения самых смелых дизайнерских решений из дерева в едином стилевом оформлении всего комплекса строительно-отделочных работ одним производителем. А если у Вас нет дизайн-проекта, приходите, в конце концов, просто со своими идеями и пожеланиями! Мы всегда подберем решения, идеально подходящие именно Вашему стилю и направлению, а главное, Вашим внутренним предпочтениям. Чтобы Вам было уютно и комфортно дома!