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proWOOD, мебельная студия индивидуальных решений
Мебель и аксессуары Краснодар
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    • Уважаемый Клиент, в нашей студии Вы можете заказать любые декоративные элементы, окна, двери, мебель, лестницы из натурального дерева. От простых, лаконичных, не перегруженных деталями и отделкой до изделий с использованием сложных форм и конструкций, изготовлением и применением машинной и ручной резьбы, брашированием, нанесением патины, имитации сусального золота и художественной росписи.

    Мы предлагаем Вам уникальную возможность воплощения самых смелых дизайнерских решений из дерева в едином стилевом оформлении всего комплекса строительно-отделочных работ одним производителем. А если у Вас нет дизайн-проекта, приходите, в конце концов, просто со своими идеями и пожеланиями! Мы всегда подберем решения, идеально подходящие именно Вашему стилю и направлению, а главное, Вашим внутренним предпочтениям. Чтобы Вам было уютно и комфортно дома!

    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    Красных Партизан, 222 этаж №2
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9884027777 prowood23.ru
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