Честность, открытость, профессионализм, ответственность и полная увлеченность работой - базовые ценности нашей студии.
Мы разрабатываем дизайн-проекты частных домов и квартир, а также общественного назначения: бутики, офисы, салоны и др.
Мы не только проектируем гармоничный интерьер, а проживаем каждый день с заказчиком для создания комфортного пространства.
- Услуги
- Дизайн-проект жилых и общественных помещений
- Регионы обслуживания
- Тюменская область Сургут Москва
- Адрес
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ул. Республики 78а
628408 Сургут
Россия
+7-9224340208 www.d-a-interior.ru
Законное владение
628408 г. Сургут, ул. Республики 78а