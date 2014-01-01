Наша компания предлагает следующие услуги по дизайну интерьера :
творческие решения для реализации ваших идей;
подбор всех элементов для обустройства интерьера;
бережное отношение к вашему бюджету.
эксклюзивный подход и дизайн вашего помещения
только лучшие, только VIP
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2015-2016
- INTERIA AWARDS 2014
- Адрес
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УЛ. ПАЛИХА 9/1
127055 Москва
Россия
+7-9166821006 zubenko-interiors.ru
Законное владение
Г. МОСКВА, УЛ. ПАЛИХА 9/1