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Арт-дизайн студия Юрия Зубенко
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Design in style of minimalist, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко ГостинаяАксессуары и декорации
    Design in style of minimalist, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко ГостинаяАксессуары и декорации
    Design in style of minimalist, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко ГостинаяАксессуары и декорации
    Design in style of minimalist
    Дизайн 4-х комнатной квартиры, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Гостиная в стиле лофт
    Дизайн 4-х комнатной квартиры, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Спальня в стиле лофт
    Дизайн 4-х комнатной квартиры, Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Арт-дизайн студия Юрия Зубенко Гостиная в стиле лофт
    Дизайн 4-х комнатной квартиры

    Наша компания предлагает следующие услуги по дизайну интерьера :

    творческие решения для реализации ваших идей;

    подбор всех элементов для обустройства интерьера;

    бережное отношение к вашему бюджету.

    эксклюзивный подход и дизайн вашего помещения

    только лучшие, только VIP

    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    • INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS 2015-2016
    • INTERIA AWARDS 2014
    Адрес
    УЛ. ПАЛИХА 9/1
    127055 Москва
    Россия
    +7-9166821006 zubenko-interiors.ru
    Законное владение

    Г. МОСКВА, УЛ. ПАЛИХА 9/1

    Отзыв

    Ирина Фролова
    больше 1 года назад
    Luca Spini
    больше 2 лет назад
    Василий Емельянов
    Красивые интерьеры!
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 4
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