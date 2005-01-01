Компания РИМИ развивается при технической и дизайнерской поддержке
со стороны итальянских специалистов, осуществляющие организацию производственных процессов по примеру методов и систем передовых итальянских предприятий. Производство мебельной продукции под нашей маркой сосредоточено в России, благодаря чему найден удачный баланс стоимости и потребительских свойств. Изготовление мебели осуществляется только из качественных комплектующих, поставляемых из Европы на самых современных технологических линиях.
- Услуги
- Дизайн кухонной мебели проектировние кухонной мебели производство кухонной мебели
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация Москва
- Награды компании
- Диплом Евроэкспомебель за лучший дизайн и содержательную экспозицию; – Диплом Международной выставки
Мебель-2005в номинации
Инновационные технологические решения в дизайне мебели; – Диплом участника Национального отраслевого конкурса
Созвездие мебели-2005
- Адрес
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111024 Москва
Россия
+7-4951501642 rimi.su