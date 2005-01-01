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RIMI
Мебель и аксессуары Москва
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Проекты

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    • Классические кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    Классические кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    Классические кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    +5
    Классические кухни
    Современные кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    Современные кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    Современные кухни, RIMI RIMI КухняКухонная мебель
    +1
    Современные кухни

    Компания РИМИ развивается при технической и дизайнерской поддержке
    со стороны итальянских специалистов, осуществляющие организацию производственных процессов по примеру методов и систем передовых итальянских предприятий. Производство мебельной продукции под нашей маркой сосредоточено в России, благодаря чему найден удачный баланс стоимости и потребительских свойств. Изготовление мебели осуществляется только из качественных комплектующих, поставляемых из Европы на самых современных технологических линиях.

    Услуги
    Дизайн кухонной мебели проектировние кухонной мебели производство кухонной мебели
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация Москва
    Награды компании
    Диплом Евроэкспомебель за лучший дизайн и содержательную экспозицию; – Диплом Международной выставки Мебель-2005 в номинации Инновационные технологические решения в дизайне мебели; – Диплом участника Национального отраслевого конкурса Созвездие мебели-2005
    Адрес
    111024 Москва
    Россия
    +7-4951501642 rimi.su
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