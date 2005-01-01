Компания РИМИ развивается при технической и дизайнерской поддержке

со стороны итальянских специалистов, осуществляющие организацию производственных процессов по примеру методов и систем передовых итальянских предприятий. Производство мебельной продукции под нашей маркой сосредоточено в России, благодаря чему найден удачный баланс стоимости и потребительских свойств. Изготовление мебели осуществляется только из качественных комплектующих, поставляемых из Европы на самых современных технологических линиях.