PUZZLE - студия полного цикла от идеи до воплощения.
Бюро «Puzzle» — частная студия дизайна интерьера, миссия которой заключается в разработке проектной документации, подбору и комплектации материалов, а так же предоставления рабочей силы и полного контроля на каждом этапе для реализации всего выше перечисленного.
Бюро "Puzzle" зарекомендовало себя, как надежного партнера-исполнителя, сотрудничая с физическими, юридическими лицами, принимающее участие в государственных закупках и коммерческих тендерах, активно взаимодействуя с застройщиками города Перми на протяжении трех лет.
Eсли Ваш выбор остановится на нас:
-Отбрасываем “ненужную информацию” и акцентируем внимание на Ваших желаниях.
-Лаконично представляем концепцию удовлетворяющую потребностям и ждем Вашего одобрения
-Специалисты в области проектной документации, комплектации, проведению ремонтно-отделочных работ с удовольствием Вас проконсультируют и подберут оптимальные условия.
- Услуги
- разработка проектной документации Комплектация чистовыми и черновыми материалами ремонтно-отделочные работы поставка мебели светотехнической продукции сантехники напольных покрытий декоративной штукатурки
- Регионы обслуживания
- Пермь
- Адрес
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Ленина, 38а, офис 304
614068 Пермь
Россия
+7-3422872797 www.puzzll.com