PUZZLE - студия полного цикла от идеи до воплощения.

Бюро «Puzzle» — частная студия дизайна интерьера, миссия которой заключается в разработке проектной документации, подбору и комплектации материалов, а так же предоставления рабочей силы и полного контроля на каждом этапе для реализации всего выше перечисленного.

Бюро "Puzzle" зарекомендовало себя, как надежного партнера-исполнителя, сотрудничая с физическими, юридическими лицами, принимающее участие в государственных закупках и коммерческих тендерах, активно взаимодействуя с застройщиками города Перми на протяжении трех лет.

Eсли Ваш выбор остановится на нас:

-Отбрасываем “ненужную информацию” и акцентируем внимание на Ваших желаниях.

-Лаконично представляем концепцию удовлетворяющую потребностям и ждем Вашего одобрения

-Специалисты в области проектной документации, комплектации, проведению ремонтно-отделочных работ с удовольствием Вас проконсультируют и подберут оптимальные условия.