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PUZZLE
Дизайнеры интерьера Пермь
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лаконичность цвета и форм в урбанистическом стиле, PUZZLE PUZZLE Гостиная в стиле модерн Коричневый
    Лаконичность цвета и форм в урбанистическом стиле, PUZZLE PUZZLE Рабочий кабинет в стиле минимализм Коричневый
    Лаконичность цвета и форм в урбанистическом стиле, PUZZLE PUZZLE Рабочий кабинет в стиле минимализм Эффект древесины
    +5
    Лаконичность цвета и форм в урбанистическом стиле
    Дизайн-проект в современном стиле, PUZZLE PUZZLE Балкон и терраса в стиле модерн
    Дизайн-проект в современном стиле, PUZZLE PUZZLE Ванная комната в стиле модерн
    Дизайн-проект в современном стиле, PUZZLE PUZZLE Гостиная в стиле модерн
    +5
    Дизайн-проект в современном стиле

    PUZZLE - студия полного цикла от идеи до воплощения.

    Бюро «Puzzle» — частная студия дизайна интерьера, миссия которой заключается в разработке проектной документации, подбору и комплектации материалов, а так же предоставления рабочей силы и полного контроля на каждом этапе для реализации всего выше перечисленного.

    Бюро "Puzzle" зарекомендовало себя, как надежного партнера-исполнителя, сотрудничая с физическими, юридическими лицами, принимающее участие в государственных закупках и коммерческих тендерах, активно взаимодействуя с застройщиками города Перми на протяжении трех лет.

    Eсли Ваш выбор остановится на нас:

    -Отбрасываем “ненужную информацию” и акцентируем внимание на Ваших желаниях.

    -Лаконично представляем концепцию удовлетворяющую потребностям и ждем Вашего одобрения 

    -Специалисты в области проектной документации, комплектации, проведению ремонтно-отделочных работ с удовольствием Вас проконсультируют и подберут оптимальные условия.

    Услуги
    разработка проектной документации Комплектация чистовыми и черновыми материалами ремонтно-отделочные работы поставка мебели светотехнической продукции сантехники напольных покрытий декоративной штукатурки
    Регионы обслуживания
    Пермь
    Адрес
    Ленина, 38а, офис 304
    614068 Пермь
    Россия
    +7-3422872797 www.puzzll.com
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