Компания Olivari основана в городе Боргоманеро, на севере Италии, в 1911 году. С самого начала своей деятельности производство сконцентрировано в узкой специализации дверных и оконных ручек из латуни, бронзы и мельхиора. С начала 30-х годов XX века и по сей день Olivari является ведущей итальянской компанией, производящей дверную фурнитуру мирового уровня. Постоянное развитие за более чем столетнюю историю промышленного дизайна и культуры, сотрудничество с самыми престижными и всемирно известными дизайнерами и архитекторами, - все это олицетворяет Olivari в цепи непрерывной эволюции технологии и изменению передового дизайна с совокупности с применением различных материалов и цветовых решений.