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OLIVARI Россия
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дверная ручка Marilyn, дизайн Ма Йансонг (студия MAD Archiects), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    Дверная ручка Marilyn, дизайн Ма Йансонг (студия MAD Archiects), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    Дверная ручка Marilyn, дизайн Ма Йансонг (студия MAD Archiects), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    +1
    Дверная ручка Marilyn, дизайн Ма Йансонг (студия MAD Archiects)
    Дверная ручка Alexandra, дизайн F.A.Porsche, OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    Дверная ручка Alexandra, дизайн F.A.Porsche
    Коллекция дверных ручек Гильош (Guilloché), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    Коллекция дверных ручек Гильош (Guilloché), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    Коллекция дверных ручек Гильош (Guilloché), OLIVARI Россия OLIVARI Россия Окна и двериДверные ручки Медь / Бронза / Латунь
    +3
    Коллекция дверных ручек Гильош (Guilloché)

    Компания Olivari основана в городе Боргоманеро, на севере Италии, в 1911 году. С самого начала своей деятельности производство сконцентрировано в узкой специализации дверных и оконных ручек из латуни, бронзы и мельхиора. С начала 30-х годов XX века и по сей день Olivari является ведущей итальянской компанией, производящей дверную фурнитуру мирового уровня. Постоянное развитие за более чем столетнюю историю промышленного дизайна и культуры, сотрудничество с самыми престижными и всемирно известными дизайнерами и архитекторами, - все это олицетворяет Olivari в цепи непрерывной эволюции технологии и изменению передового дизайна с совокупности с применением различных материалов и цветовых решений.

    Услуги
    дверная фурнитура оконная фурнитура аксессуары
    Регионы обслуживания
    Все регионы Российской Федерации
    Адрес
    123154 Москва
    Россия
    olivari.ru
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