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BRONX
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    • BRONX - это профессиональная команда архитекторов, дизайнеров, визуализаторов, строителей - фанатов своего дела.Мы создаем яркий авторский дизайн частных и коммерческих интерьеров, а затем максимально точно и качественно воплощаем идею в жизнь.

    Услуги
    • Проектируем и создаем экстерьеры и интерьеры квартир
    • пентхаусов
    • таунхаусов
    • загородных домов
    • офисов
    • ресторанов
    • фитнес-клубов
    • spa зон.
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    ул. Гончарная 26, к.1
    105568 Москва
    Россия
    +7-9646411420 bronx.moscow
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