BRONX - это профессиональная команда архитекторов, дизайнеров, визуализаторов, строителей - фанатов своего дела.Мы создаем яркий авторский дизайн частных и коммерческих интерьеров, а затем максимально точно и качественно воплощаем идею в жизнь.
- Услуги
- Проектируем и создаем экстерьеры и интерьеры квартир
- пентхаусов
- таунхаусов
- загородных домов
- офисов
- ресторанов
- фитнес-клубов
- spa зон.
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
-
ул. Гончарная 26, к.1
105568 Москва
Россия
+7-9646411420 bronx.moscow