BRONX - это профессиональная команда архитекторов, дизайнеров, визуализаторов, строителей - фанатов своего дела.Мы создаем яркий авторский дизайн частных и коммерческих интерьеров, а затем максимально точно и качественно воплощаем идею в жизнь.