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QUADRUM STUDIO
Архитекторы Саратов
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира TWO IN ONE, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бирюзовый
    Квартира TWO IN ONE, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Кухни в эклектичном стиле Белый
    Квартира TWO IN ONE, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Кухни в эклектичном стиле Белый
    +6
    Квартира TWO IN ONE
    Квартира на Челюскинцев, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира на Челюскинцев, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Квартира на Челюскинцев, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +8
    Квартира на Челюскинцев
    Студия 40 в Лазурном, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    Студия 40 в Лазурном, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Кухня в стиле минимализм
    Студия 40 в Лазурном, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Кухня в стиле минимализм
    +6
    Студия 40 в Лазурном
    LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле лофт
    LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    LOFT на Менякина, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +19
    LOFT на Менякина
    Квартира MINIMAL, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Гостиная в стиле минимализм
    Квартира MINIMAL, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира MINIMAL, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +13
    Квартира MINIMAL
    Офис QUADRUM STUDIO, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Конференц-центры в стиле лофт
    Офис QUADRUM STUDIO, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Конференц-центры в стиле лофт
    Офис QUADRUM STUDIO, QUADRUM STUDIO QUADRUM STUDIO Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Офис QUADRUM STUDIO
    Показать все 8 проекты

    QUADRUM STUDIO - молодые, позитивные и высококвалифицированные архитекторы и дизайнеры, нацеленные на достижение впечатляющего результата.

    Воплощая в жизнь проекты любого объема и сложности, нами учитываются все пожелания и потребности клиента. К любому заданию, будь то простой эскиз дизайна помещения или целый проект загородного особняка с рекомендациями по подбору материалов и авторским надзором на время реализации, наши специалисты подойдут с одинаковой ответственностью и максимальной отдачей.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Саратов
    Адрес
    ул. Вольская 49/51
    410000 Саратов
    Россия
    +7-9297717773 quadrum.studio

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