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БИС-интерьер
Мебель и аксессуары Екатеринбург
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Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостинная и прихожая в стиле Модерн, БИС-интерьер БИС-интерьер ГостинаяМебель для медиа комнаты МДФ Белый
    Гостинная и прихожая в стиле Модерн, БИС-интерьер БИС-интерьер Прихожая, коридор и лестницыХранение МДФ Коричневый
    Гостинная и прихожая в стиле Модерн, БИС-интерьер БИС-интерьер Прихожая, коридор и лестницыХранение МДФ Бежевый
    +1
    Гостинная и прихожая в стиле Модерн
    Кухня Prato, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухня Prato, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухня Prato, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухня Prato
    Кухня Rovere, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Бирюзовый
    Кухня Rovere, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Бирюзовый
    Кухня Rovere, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Бирюзовый
    +1
    Кухня Rovere
    Кухонный гарнитур Ultra, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухонный гарнитур Ultra, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухонный гарнитур Ultra, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    +2
    Кухонный гарнитур Ultra
    Кухонный гарнитур Americano, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухонный гарнитур Americano, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Кухонный гарнитур Americano, БИС-интерьер БИС-интерьер КухняКухонная мебель МДФ
    +6
    Кухонный гарнитур Americano

    Мебельная фабрика «БИС-интерьер» на протяжении 17 лет занимается разработкой и производством мебели на заказ по индивидуальным размерам. Каждый проект разрабатывается     дизайнерами с высшим архитектурным образованием. 

    Полный цикл собственного производства позволяет изготовить мебель, не придерживаясь никаких стандартов и дает возможность быстро осваивать и применять новейшие технологии.

    Услуги
    • Мы предлагаем широкий ассортимент корпусной мебели: кухни
    • детские
    • спальни
    • гостиные
    • прихожие
    • шкафы-купе.
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    ул. Гагарина, 35
    620062 Екатеринбург
    Россия
    +7-9041621078 www.bisinterier.ru

    Отзыв

    Stepan Kolesnik
    12 месяцев назад
    Damage and Destruction
    почти 2 года назад
    Иван Бардин
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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