Мебельная фабрика «БИС-интерьер» на протяжении 17 лет занимается разработкой и производством мебели на заказ по индивидуальным размерам. Каждый проект разрабатывается дизайнерами с высшим архитектурным образованием.
Полный цикл собственного производства позволяет изготовить мебель, не придерживаясь никаких стандартов и дает возможность быстро осваивать и применять новейшие технологии.
- Услуги
- Мы предлагаем широкий ассортимент корпусной мебели: кухни
- детские
- спальни
- гостиные
- прихожие
- шкафы-купе.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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ул. Гагарина, 35
620062 Екатеринбург
Россия
+7-9041621078 www.bisinterier.ru