Мебельная фабрика «БИС-интерьер» на протяжении 17 лет занимается разработкой и производством мебели на заказ по индивидуальным размерам. Каждый проект разрабатывается дизайнерами с высшим архитектурным образованием.

Полный цикл собственного производства позволяет изготовить мебель, не придерживаясь никаких стандартов и дает возможность быстро осваивать и применять новейшие технологии.