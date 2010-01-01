Мы делаем не просто красивые картинки, а понятные проекты, которые реализуются. Главная цель наших проектов в том, чтобы заказчик получил именно то, о чем мечтает. Более того, в наших проектах мы стремимся предвосхищать ожидания заказчика, чтобы дом или квартира получились не только красивыми, но уютными и удобными для жизни. Положительный результат достигается за счёт нашего опыта и понимания проекта как единого целого, начиная от архитектуры пространства до элементов декора. Мы бросаем вызов стереотипам, неудобству, сложности, безвкусице, и находим возможность получить желаемый результат легко, просто и гармонично. Мы знаем, что можно мыслить по-другому, посредством продуманного дизайна, простоты воплощения и лояльности к заказчику. В наших проектах мы реализуем своё творчество для людей, которые доверяют нам свои мечты.
Преимущества нашей компании:
значительный опыт в области архитектурного проектирования и дизайна интерьеров, разносторонность, возможность выполнения проектов любой сложности, высокое качество проектов, их сопровождение до полной реализации, прочные партнёры в области строительства и проверенные поставщики строительных и отделочных материалов, мебели и аксессуаров.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- ландшафтный дизайн
- дизайн интерьера
- декорирование
- комплектация
- авторское сопровождение
- индивидуальный керамический декор.
- Регионы обслуживания
- Челябинск
- Челябинская область
- Россия
- Казахстан
- Европа
- США
- Канада
- Награды компании
- Призовые места в конкурсах
Дизайн в квадратеи
Арт полисв 2013-2017 гг. Публикации а журналах AD и Elle.
- Адрес
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Братьев Кашириных, 165
454004 Челябинск
Россия
+7-9048059595 74mechti.ru
454006, Челябинск, ул. Северная, 7-48