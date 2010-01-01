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Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Архитекторы Челябинск
Обзор 168Проекты (168) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Культурные подъезды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Культурные подъезды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Культурные подъезды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +4
    Культурные подъезды
    Дизайн-проект интерьера ресторана, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Столовая комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект интерьера ресторана, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Столовая комната в эклектичном стиле
    Дизайн-проект интерьера ресторана, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Столовая комната в эклектичном стиле
    +11
    Дизайн-проект интерьера ресторана
    Интерьер магазина одежды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Рабочий кабинет в стиле лофт
    Интерьер магазина одежды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Рабочий кабинет в стиле лофт
    Интерьер магазина одежды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Рабочий кабинет в стиле лофт
    +10
    Интерьер магазина одежды
    Фонтан в Беслане, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Произведения искусстваСкульптуры
    Фонтан в Беслане, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Произведения искусстваСкульптуры
    Фонтан в Беслане, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Произведения искусстваСкульптуры
    +2
    Фонтан в Беслане
    Проект южного посёлка, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Загородные дома
    Проект южного посёлка, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Загородные дома
    Проект южного посёлка, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Загородные дома
    +34
    Проект южного посёлка
    Светлый загородный дом в Челябинске, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Гостиная в стиле минимализм
    Светлый загородный дом в Челябинске, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Гостиная в стиле минимализм
    Светлый загородный дом в Челябинске, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Гостиная в стиле минимализм
    +13
    Светлый загородный дом в Челябинске
    Показать все 168 проекты

    Мы делаем не просто красивые картинки, а понятные проекты, которые реализуются. Главная цель наших проектов в том, чтобы заказчик получил именно то, о чем мечтает. Более того, в наших проектах мы стремимся предвосхищать ожидания заказчика, чтобы дом или квартира получились не только красивыми, но уютными и удобными для жизни. Положительный результат достигается за счёт нашего опыта и понимания проекта как единого целого, начиная от архитектуры пространства до элементов декора. Мы бросаем вызов стереотипам, неудобству, сложности, безвкусице, и находим возможность получить желаемый результат легко, просто и гармонично. Мы знаем, что можно мыслить по-другому, посредством продуманного дизайна, простоты воплощения и лояльности к заказчику. В наших проектах мы реализуем своё творчество для людей, которые доверяют нам свои мечты.

    Преимущества нашей компании:

    значительный опыт в области архитектурного проектирования и дизайна интерьеров, разносторонность, возможность выполнения проектов любой сложности, высокое качество проектов, их сопровождение до полной реализации, прочные партнёры в области строительства и проверенные поставщики строительных и отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн интерьера
    • декорирование
    • комплектация
    • авторское сопровождение
    • индивидуальный керамический декор.
    Регионы обслуживания
    • Челябинск
    • Челябинская область
    • Россия
    • Казахстан
    • Европа
    • США
    • Канада
    Награды компании
    Призовые места в конкурсах Дизайн в квадрате и Арт полис в 2013-2017 гг. Публикации а журналах AD и Elle.
    Адрес
    Братьев Кашириных, 165
    454004 Челябинск
    Россия
    +7-9048059595 74mechti.ru
    Законное владение

    454006, Челябинск, ул. Северная, 7-48

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