Diamond Ray – это команда профессионалов, история которой началась 13

лет назад с дизайн-студии «4 УГЛА». За это время команда наших талантливых специалистов воплотила в жизнь более 400 проектов по всей Сибири, а также в Москве, Сочи и испанском городе Марбелья. Наработав богатый опыт в решении самых сложных и интересных дизайнерских и архитектурных задач и заработав репутацию экспертов по статусным объектам, мы поняли, что наше творчество вышло за рамки прежней концепции и обрело бесчисленное множество граней. Так дизайн-студия «4 УГЛА» превратилась в Архитектурную группу Diamond Ray, которую возглавляют супруги Александр Блинов и Елена Каптерева.

Сегодня Diamond Ray – это наше любимое семейное дело. Своей семьей мы называем всю нашу команду, в которую входят авторитетные архитекторы и дизайнеры, опытнейшие строители и отделочники, способные выполнить полный цикл работ на любом объекте. Как в любой семье, у нас есть свои традиции, свой характер и свой почерк. Ежегодно мы отправляемся в Европу с обязательным визитом в столицу дизайна – Милан – чтобы быть в курсе новейших тенденций в нашей отрасли. В Италии и Испании мы общаемся с самыми авторитетными производителями мебели и отделочных материалов на уровне руководства. Такие компании как Porcelanosa, Cis Salotti, Colorker, Bordignon, Grespania давно знают нас как надежных партнеров, поэтому мы имеем возможность укомплектовывать наши объекты изделиями от лучших в мире мастеров.

Мы с удовольствием делимся с нашими клиентами самыми свежими новостями: о технологиях, материалах, стилях и трендах. При этом мы всегда стараемся беречь их время и избавить от лишних хлопот. Поэтому многие клиенты со временем становятся нашим друзьями. В каждом проекте мы ставим своей задачей до мельчайших деталей предусмотреть и качественно сделать все, что нужно клиенту: от рисунка будущего объекта до отделки и инженерного содержания (сантехника, электрика, вентиляция). Заказчику остается лишь отсматривать промежуточные результаты работы, глядя, как на его глазах осуществляется его мечта.

Нам нравится создавать «вкусные» интерьеры в любом стиле – от классики до минимализма. Городские апартаменты, загородный дом, офис, отель или модный бар – идея каждого нашего проекта настолько свежа и оригинальна, что мы можем смело говорить: «Это интерьер послезавтрашнего дня». При этом концепция каждого объекта выдержана безупречно. Любую работу мы можем с гордостью представить на суд независимых экспертов в области архитектуры и дизайна. Наши проекты имеют десятки различных наград за лучшие интерьерные решения – на сегодняшний день, мы являемся двукратными лауреатами фестиваля «Золотая Капитель», победителями конкурсов, проводимых изданиями «Собака.ru» и «Грани Интерьера», обладателями салонной премии Stil’Noe, призерами многих других профессиональных соревнований.

Из года в год мы поддерживаем самый высокий уровень качества, сервиса и человеческих отношений, потому что хотим, чтобы и наши клиенты, и мы сами получали удовольствие от создания каждого нового, функционального и стильного интерьера. Свою работу мы ценим высоко и клиенты Diamond Ray платят за свой заказ один раз и на долгие годы. Мы годами оттачивали свое мастерство на каждом этапе работ, поэтому сегодня любое желание клиента исполняем легко, красиво и с душой – так, как делали бы это для себя. Доверьте нам свою мечту и вы поймете, что Diamond Ray – это именно то, что вы искали.