Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Архитектурная группа <q>ДАЙМОНД</q>
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект женского фитнес-центра BERRY BY GRAND ARENA, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект женского фитнес-центра BERRY BY GRAND ARENA, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект женского фитнес-центра BERRY BY GRAND ARENA, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Конференц-центры в стиле минимализм
    +12
    Дизайн-проект женского фитнес-центра BERRY BY GRAND ARENA
    Дизайн-проект интерьера дома с пристанью "Residence- 483", Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект интерьера дома с пристанью "Residence- 483", Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект интерьера дома с пристанью "Residence- 483", Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    +3
    Дизайн-проект интерьера дома с пристанью "Residence- 483"
    Интерьер дома в г. Ленинск-Кузнецкий, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер дома в г. Ленинск-Кузнецкий, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер дома в г. Ленинск-Кузнецкий, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Интерьер дома в г. Ленинск-Кузнецкий
    Дизайн-проект интерьера дома в коттеджном поселке Европейский., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект интерьера дома в коттеджном поселке Европейский., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект интерьера дома в коттеджном поселке Европейский., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в классическом стиле
    +19
    Дизайн-проект интерьера дома в коттеджном поселке Европейский.
    Дизайн-проект квартиры, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн-проект квартиры, Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Детская комнатa в стиле минимализм
    +7
    Дизайн-проект квартиры
    Дизайн интерьера квартиры., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры., Архитектурная группа "ДАЙМОНД" Архитектурная группа 'ДАЙМОНД' Кухня в стиле модерн
    +5
    Дизайн интерьера квартиры.
    Показать все 7 проекты

    Diamond Ray – это команда профессионалов, история которой началась 13
    лет назад с дизайн-студии «4 УГЛА». За это время команда наших талантливых специалистов воплотила в жизнь более 400 проектов по всей Сибири, а также в Москве, Сочи и испанском городе Марбелья. Наработав богатый опыт в решении самых сложных и интересных дизайнерских и архитектурных задач и заработав репутацию экспертов по статусным объектам, мы поняли, что наше творчество вышло за рамки прежней концепции и обрело бесчисленное множество граней.  Так дизайн-студия «4 УГЛА» превратилась в Архитектурную группу Diamond Ray, которую возглавляют супруги Александр Блинов и Елена Каптерева.

    Сегодня Diamond Ray – это наше любимое семейное дело. Своей семьей мы называем всю нашу команду, в которую входят авторитетные архитекторы и дизайнеры, опытнейшие строители и отделочники, способные выполнить полный цикл работ на любом объекте. Как в любой семье,  у нас есть свои традиции, свой характер и свой почерк. Ежегодно мы отправляемся в Европу с обязательным визитом в столицу дизайна – Милан – чтобы быть в курсе новейших тенденций в нашей отрасли. В Италии и Испании мы общаемся с самыми авторитетными производителями мебели и отделочных материалов на уровне руководства. Такие компании как Porcelanosa,  Cis Salotti, Colorker, Bordignon, Grespania давно знают нас как надежных партнеров, поэтому мы имеем возможность укомплектовывать наши объекты изделиями от лучших в мире мастеров.

    Мы с удовольствием делимся с нашими клиентами самыми свежими новостями: о технологиях, материалах, стилях и трендах. При этом мы всегда стараемся беречь их время и избавить от лишних хлопот. Поэтому многие клиенты со временем становятся нашим друзьями. В каждом проекте мы ставим своей задачей до мельчайших деталей предусмотреть и качественно сделать все, что нужно клиенту: от рисунка будущего объекта до отделки и инженерного содержания (сантехника, электрика, вентиляция). Заказчику остается лишь отсматривать промежуточные результаты работы, глядя, как на его глазах осуществляется его мечта.

    Нам нравится создавать «вкусные» интерьеры в любом стиле – от классики до минимализма. Городские апартаменты, загородный дом, офис, отель или модный бар – идея каждого нашего проекта настолько свежа и оригинальна, что мы можем смело говорить: «Это интерьер послезавтрашнего дня». При этом концепция каждого объекта выдержана безупречно. Любую работу мы можем с гордостью представить на суд независимых экспертов в области архитектуры и дизайна. Наши проекты имеют десятки различных наград за лучшие интерьерные решения – на сегодняшний день, мы являемся двукратными лауреатами фестиваля «Золотая Капитель», победителями конкурсов, проводимых изданиями «Собака.ru» и «Грани Интерьера», обладателями салонной премии Stil’Noe, призерами многих других профессиональных соревнований.

    Из года в год мы поддерживаем самый высокий уровень качества, сервиса и человеческих отношений, потому что хотим, чтобы и наши клиенты, и мы сами получали удовольствие от создания каждого нового, функционального и стильного интерьера. Свою работу мы ценим высоко и клиенты Diamond Ray платят за свой заказ один раз и на долгие годы. Мы годами оттачивали свое мастерство на каждом этапе работ, поэтому сегодня любое желание клиента исполняем легко, красиво и с душой – так, как делали бы это для себя. Доверьте нам свою мечту и вы поймете, что Diamond Ray – это именно то, что вы искали.

    Услуги
    дизайн интерьера архитектура отделочные работы проектирование домов дизайн интерьера квартиры общественные интерьеры.
    Регионы обслуживания
    Россия. Новосибирск
    Адрес
    630005 Новосибирск
    Россия
    +7383335-84-48291-19-92 www.diamondray.ru
      Add SEO element