Дизайн-группа «Пятый элемент» создаёт уникальное пространство для жизни не только в родном Ставрополе, но и в других городах России на протяжении уже 12 лет.

Мы работаем в актуальных на сегодняшний день стилях: лофт, нью-йоркский, минимализм, контемпорари; и создаем интерьеры, которые остаются модными и востребованными даже тогда, когда хозяин в нем прожил уже несколько лет.

Интерьер от наших дизайнеров создается через видение того, как соединить в пространстве стиль, форму, цвет, материал и самый главный пятый элемент - идею. Эти пять элементов в сочетании с уникальным представлением человека о своем доме отображаются в лучших интерьерах. Мы понимаем желания наших заказчиков и стремимся профессионально создавать красивые интерьеры с личным характером.