Дизайн-группа «Пятый элемент» создаёт уникальное пространство для жизни не только в родном Ставрополе, но и в других городах России на протяжении уже 12 лет.
Мы работаем в актуальных на сегодняшний день стилях: лофт, нью-йоркский, минимализм, контемпорари; и создаем интерьеры, которые остаются модными и востребованными даже тогда, когда хозяин в нем прожил уже несколько лет.
Интерьер от наших дизайнеров создается через видение того, как соединить в пространстве стиль, форму, цвет, материал и самый главный пятый элемент - идею. Эти пять элементов в сочетании с уникальным представлением человека о своем доме отображаются в лучших интерьерах. Мы понимаем желания наших заказчиков и стремимся профессионально создавать красивые интерьеры с личным характером.
- Услуги
- Дизайн интерьера ландшафт обучение комплектация проекта авторское сопровождение.
- Регионы обслуживания
- Москва Санкт-Петербург Краснодар Сочи Ростов-на-Дону СТАВРОПОЛЬ
- Адрес
-
Доваторцев 61
355000 Ставрополь
Россия
+7-9624499277 design5element.ru