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Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Дизайнеры интерьера Ставрополь
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Проекты

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    • Городская квартира в серо-бежевом, Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Спальня в эклектичном стиле
    Городская квартира в серо-бежевом, Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Спальня в эклектичном стиле
    Городская квартира в серо-бежевом, Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Дизайн группа ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Спальня в эклектичном стиле
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    Городская квартира в серо-бежевом

    Дизайн-группа «Пятый элемент» создаёт уникальное пространство для жизни не только в родном Ставрополе, но и в других городах России на протяжении уже 12 лет.

                    Мы работаем в актуальных на сегодняшний день стилях: лофт, нью-йоркский, минимализм, контемпорари; и создаем интерьеры, которые остаются модными и востребованными даже тогда, когда хозяин в нем прожил уже несколько лет.

                    Интерьер от наших дизайнеров создается через видение того, как соединить в пространстве стиль, форму, цвет, материал и самый главный пятый элемент - идею. Эти пять элементов в сочетании с уникальным представлением человека о своем доме отображаются в лучших интерьерах. Мы понимаем желания наших заказчиков и стремимся профессионально создавать красивые интерьеры с личным характером.

    Услуги
    Дизайн интерьера ландшафт обучение комплектация проекта авторское сопровождение.
    Регионы обслуживания
    Москва Санкт-Петербург Краснодар Сочи Ростов-на-Дону СТАВРОПОЛЬ
    Адрес
    Доваторцев 61
    355000 Ставрополь
    Россия
    +7-9624499277 design5element.ru
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