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Архитектурная студия Александры Спицыной
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Малентькая квартира, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной Гостиная в стиле лофт
    Малентькая квартира, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной Гостиная в стиле лофт
    Малентькая квартира, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной Гостиная в стиле лофт
    +11
    Малентькая квартира
    Интерьер коттеджа из клееного бруса, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной
    Интерьер коттеджа из клееного бруса, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной
    Интерьер коттеджа из клееного бруса, Архитектурная студия Александры Спицыной Архитектурная студия Александры Спицыной
    +6
    Интерьер коттеджа из клееного бруса

    Архитектурная студия занимается разработкой Индивидуальных проектов коттеджей  и Интерьеров, а также ландшафтным дизайном. Мы разрабатываем проекты " Под ключ" со всеми требуемыми разделами и сопровождаем строительство.

    Услуги
    • Проекты коттеджей
    • бань
    • беседок
    • гостевых домиков (Архитектурные решения
    • конструктивные решения
    • отопление
    • водопровод
    • канализация
    • электрооборудование) Проекты Интерьера
    • авторский надзор
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область. Удаленно можем работать во всех регионах
    Адрес
    ул. Кунцевская, д.4 корп. 3
    121351 Москва
    Россия
    +7-9032071251 kontur-arh.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Кунцевская, д.4 корп. 3

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