Архитектурная студия занимается разработкой Индивидуальных проектов коттеджей и Интерьеров, а также ландшафтным дизайном. Мы разрабатываем проекты " Под ключ" со всеми требуемыми разделами и сопровождаем строительство.
- Услуги
- Проекты коттеджей
- бань
- беседок
- гостевых домиков (Архитектурные решения
- конструктивные решения
- отопление
- водопровод
- канализация
- электрооборудование) Проекты Интерьера
- авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область. Удаленно можем работать во всех регионах
- Адрес
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ул. Кунцевская, д.4 корп. 3
121351 Москва
Россия
+7-9032071251 kontur-arh.ru
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г. Москва, ул. Кунцевская, д.4 корп. 3