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INTACTO40
Мебель и аксессуары Москва
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    • Фабрика занимается производством мебели из массива натуральной древесины. Мы предлагаем различные стили (от классики до модерна) и назначение (от небольших изделий до спальных и гостиных гарнитуров). Фабрика имеет собственное дизайнерское бюро. Современная мебель «INTACTO» - это уникальное сочетание функциональности, комфорта, эргономики и эстетики. Каждое изделие абсолютно совершенно, ведь в производстве применяются только современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Но главное преимущество нашей мебели – ее ручное исполнение. Вся мебель выполняется индивидуально и с особым подходом. Мы используем только лучшие материалы: массив (дуб, бук и т.д.), шпон ценной древесины, различные лаковые и эмалевые покрытия, стекло, кожу и фурнитуру высочайшего класса.

    Услуги
    • Производство мебели. Изготовление любой мебели и предметов интерьера из массива. Производим мебель как по чертежам заказчика так и по фото и картинкам. Мы создаем встроенные элементы
    • потолочные и стеновые панели
    • арки
    • фризы
    • лестницы
    • стойки
    • двери. Для заказчиков
    • дизайнеров и архитекторов мы представляем реальные образцы фактуры изделия в окончательном варианте при применении той или иной технологии. Имеем свое архитектурное бюро.
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    Регионы обслуживания
    RU и Москва
    Награды компании
    • 1-е место на выставке мебели в Италии (Милан) 
    • 3-е место на выставке мебели в Герамнии (Кёльн) 
    • Диплом лучшая мебельная коллекция в стиле Hi-tech (Москва)
    Адрес
    121596 Москва
    Россия
    +7-9645753348 intacto.org
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