Фабрика занимается производством мебели из массива натуральной древесины. Мы предлагаем различные стили (от классики до модерна) и назначение (от небольших изделий до спальных и гостиных гарнитуров). Фабрика имеет собственное дизайнерское бюро. Современная мебель «INTACTO» - это уникальное сочетание функциональности, комфорта, эргономики и эстетики. Каждое изделие абсолютно совершенно, ведь в производстве применяются только современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Но главное преимущество нашей мебели – ее ручное исполнение. Вся мебель выполняется индивидуально и с особым подходом. Мы используем только лучшие материалы: массив (дуб, бук и т.д.), шпон ценной древесины, различные лаковые и эмалевые покрытия, стекло, кожу и фурнитуру высочайшего класса.
- Услуги
- Производство мебели. Изготовление любой мебели и предметов интерьера из массива. Производим мебель как по чертежам заказчика так и по фото и картинкам. Мы создаем встроенные элементы
- потолочные и стеновые панели
- арки
- фризы
- лестницы
- стойки
- двери. Для заказчиков
- дизайнеров и архитекторов мы представляем реальные образцы фактуры изделия в окончательном варианте при применении той или иной технологии. Имеем свое архитектурное бюро.
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- Регионы обслуживания
- RU и Москва
- Награды компании
- 1-е место на выставке мебели в Италии (Милан)
- 3-е место на выставке мебели в Герамнии (Кёльн)
- Диплом
лучшая мебельная коллекция в стиле Hi-tech(Москва)
- Адрес
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121596 Москва
Россия
+7-9645753348 intacto.org