Фабрика занимается производством мебели из массива натуральной древесины. Мы предлагаем различные стили (от классики до модерна) и назначение (от небольших изделий до спальных и гостиных гарнитуров). Фабрика имеет собственное дизайнерское бюро. Современная мебель «INTACTO» - это уникальное сочетание функциональности, комфорта, эргономики и эстетики. Каждое изделие абсолютно совершенно, ведь в производстве применяются только современные технологии и высокотехнологичное оборудование. Но главное преимущество нашей мебели – ее ручное исполнение. Вся мебель выполняется индивидуально и с особым подходом. Мы используем только лучшие материалы: массив (дуб, бук и т.д.), шпон ценной древесины, различные лаковые и эмалевые покрытия, стекло, кожу и фурнитуру высочайшего класса.