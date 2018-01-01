Компания успешно работает на протяжении более 13 лет. За это время разработано и осуществлено более 100 проектов. Среди них жилые дома и квартиры, а также коммерческие объекты различного назначения, салоны красоты, офисы, спортивные сооружения.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- полное сопровождение и комплектация проектов.
- Регионы обслуживания
- г.Мытищи, Московская область и Москва и МО
- Адрес
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Шараповский проезд, владение 2, строение 3
141002 Г.Мытищи, Московская Область
Россия
+7-9267044897 aysina.ru
141002 ,г.Мытищи, Московская область, Шараповский проезд, владение 2, строение 3